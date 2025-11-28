ۇلىتاۋ وبلىسىندا ۇرلانعان 100 گە جۋىق مال يەلەرىنە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسىندا پوليتسەيلەر 100 گە جۋىق مالدى يەلەرىنە قايتاردى. بۇل تۋرالى Polisia.kz مالىمدەدى.
5 - قىركۇيەكتەن باستاپ وڭىردە «مال ۇرىسى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى وتكىزىلىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 2300 شارۋا قوجالىعىن، مال سوياتىن 6 ارنايى ورىندى، سونداي-اق ەت ساتاتىن 34 دۇكەن مەن بازاردى تەكسەردى.
كريمينالدى پوليتسيانىڭ جۇيەلى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە 15 مال ۇرلىعى فاكتىسى اشىلدى. جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس- قيمىلدارى بارىسىندا 17 ادامنان تۇراتىن 4 قىلمىستىق توپ ۇستالدى. ولاردىڭ ىشىندە 6 ادام سوت شەشىمىمەن ءتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
سونىمەن قاتار مال ۇرلىعىنىڭ ەكى ەپيزودىنا قاتىسى بار ەكى تۇلعانىڭ دا كىناسى دالەلدەندى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جۇمىسى ناتيجەسىندە 100 گە جۋىق مال يەلەرىنە قايتارىلدى.
ءىس-شارا اياسىندا قاراۋسىز جۇرگەن مالدار ۋاقىتشا ايىپ تۇراقتارىنا قامالادى. قازىرگى تاڭدا وبلىس بويىنشا 26 ارنايى مال قامايتىن ورىن جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، پوليتسيا ءۇش كۇندە 100 دەن استام مال ۇرلىعىن اشتى.