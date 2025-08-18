ۇلىتاۋ وبلىسىندا قۇنى 6 ميلليون دوللار بولاتىن كريپتوۆاليۋتاعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ كۇماندى قارجى اعىندارى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ نازارىنان تىس قالماس ءۇشىن ولاردى باقىلاۋ قاجەتتىلىگىنە نازار اۋداردى.
باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆتىڭ مالىمەتىنشە وسى جۇمىس اياسىندا «اقشا ىزىنە ءتۇسۋ» قاعيداتى بويىنشا ەسىرتكى بيزنەسىن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مۇلكى مەن سيفرلىق اكتيۆتەرىن الىپ قويۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى ازىرلەندى.
- ارنايى پروكۋرورلار وسى ادىستەمەنى قولدانا وتىرىپ، بەس وڭىردە 9 ميللياردتان استام تەڭگە بولعان قىلمىستىق ىستەردى تەرگەپ- تەكسەرىپ جاتىر. اقتاۋ مەن شىمكەنتتە ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ 9 مۇشەسى 2,3 ميلليارد تەڭگەنى (1,2 ميلليارد قولما-قول اقشا جانە 1,1 ميلليارد بانك شوتتارىندا) قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋ كەزىندە ۇستالىپ، ءىرى كولەمدە ەسىرتكى الىندى، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا قۇنى 6 ميلليون دوللار بولاتىن كريپتوۆاليۋتاعا تىيىم سالىندى.
- استانادا بىرنەشە ەسىرتكى دۇكەندەرى جۇمىس جاساۋىنىڭ جولىن كەسىپ، قۇنى 3,8 ميلليون دوللار (88 ءاميان) تۇراتىن كريپتوۆاليۋتانى تىيىم سالۋشارالارى قولعا الىندى. شەتەلدە جاسىرىنعان ۇيىمداستىرۋشىلار ۇستالدى.
شىمكەنتتە ارنايى پروكۋرورلار ا ق ش-تىڭ ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ ءىرى ەسىرتكى دۇكەنى بويىنشا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كومەگىمەن ونىڭ شەتەلدىك اعىندارىن، سونىڭ ىشىندە كريپتوۆاليۋتانى جىلدام قاداعالاپ، 70 ميلليارد تەڭگەگە 500 مىڭ ترانزاكتسياسىن انىقتادى، 2 استىرتىن زەرتحانانى جويىپ، 24 قاتىسۋشىنى قاماۋعا الدى، - دەدى ول.
ۇ ق ك مەن پوليسيا قىزمەتكەرلەرى كريپتوۆاليۋتادا 12 ميلليون دوللار بولاتىن وسىنداي ءىستى تەرگەپ-تەكسەرىپ جاتىر.
- بارلىق ەسىرتكى ساۋداسى ينتەرنەتتە جالعان شوتتاردى، كريپتوۆاليۋتالاردى جانە P2P تولەمدەرىن پايدالانا وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى كۇرەستە IT تەحنولوگيالار قولدانىلادى.
ەسىرتكىگە قاتىستى بارلىق قىلمىستىق ىستەر بويىنشا «دروپپەر» ترانزاكتسيالارىن بۇعاتتاۋ الگوريتمى جۇمىس ىستەيدى.
جىل باسىنان بەرى قۇنى 2,3 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 85 مىڭنان استام كارتاعا تىيىم سالىندى. جالپى العاندا، ارنايى پروكۋرورلاردىڭ ىستەرىمەن بىرگە ەسىرتكى ىستەرى بويىنشا تىيىم سالىنعان اكتيۆتەردىڭ سوماسى 11,5 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى، - دەدى باس پروكۋرور.
ايتا كەتەلىك باس پروكۋرور وڭىرلەردە ەسىرتكىگە قارسى جاڭا جوبالار جۇزەگە اسىپ جاتقانى تۋرالى ايتقان ەدى.