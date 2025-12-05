ۇلىتاۋ وبلىسىندا بيىل 700 ميلليون تەڭگەگە 100 جوبا قارجىلاندىرىلدى
جەزقازعان. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسى قۇرىلعالى بەرى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنا 8,5 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلعان. ال بيىلدىڭ وزىندە قۇيىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى - 2,5 ميلليارد تەڭگە.
جالپى وسى جىلى ۇلىتاۋ اۋدانىندا 400 گەكتار القاپتا سۋارمالى داقىلدار مەن كوكونىس ءوسىرۋ، جەزقازعان قالاسىندا 5000 باستان اساتىن قوي شارۋاشىلىعى فەرماسىنىڭ قۇرىلۋى، جەزقازعان قالاسىندا 500 گەكتار اۋماقتا سۋارۋ جابدىقتارىن قولدانا وتىرىپ، مال ازىعىن ەگۋ جوباسى، جاڭاارقا اۋدانىندا 367 گەكتار اۋماقتا سۋارۋ قۇرىلعىلارىن قولدانا وتىرىپ، مال ازىعىن ەگۋ بويىنشا 2 جوبا، جاڭاارقا اۋدانىندا 12900 باسقا ارنالعان قوي وتباسىلىق فەرماسىن سالۋ، جاڭاارقا اۋدانىندا 7800 باسقا ارنالعان ءىرى قارا مال وتباسىلىق فەرماسىن قۇرۋ جوبالارى باستاۋ الدى.
قازىرگى تاڭدا، وبلىس الەۋمەتتىك ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ 4 ءتۇرى بويىنشا، اتاپ ايتار بولساق، سيىر ەتى، ءبىرىنشى سورتتى بيداي ۇنى جانە ءبىرىنشى سورتتى ۇننان جاسالعان بيداي نانىمەن ءوزىن- ءوزى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ ناتيجەسىندە تاۋىق جۇمىرتقاسىمەن قامتاماسىز ەتۋ 0 دەن %40 عا جەتىپ وتىر.
ال كەلەسى جىلى قوسىمشا تاۋىق ەتى جانە كارتوپپەن ءىشىنارا قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2022 -جىلى وبلىس اۋماعىندا سۋارمالى قۇرىلعىلاردى قولداناتىن ەگىستىك القاپتار بولمادى، بۇگىنگى كۇنى بۇل كورسەتكىش 1,7 مىڭ گەكتارعا جەتتى، 2026 -جىلى 2,5 مىڭ گەكتارعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارى تۇر.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر جەزقازعان قالاسىندا جۇمىرتقا باعىتىنداعى قۇس فابريكاسى جانە جاڭاارقا اۋدانىندا مال شارۋاشىلىعى كەشەنى مەن مال سويۋ تسەحى ىسكە قوسىلعان بولاتىن.