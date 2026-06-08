ۇلىتاۋ وبلىسىندا پروكۋرورلاردىڭ ارالاسۋىنان كەيىن ينۆەستورعا 55 ميلليون تەڭگە قايتارىلدى
جەزقازعان. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسى ساتبايەۆ قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، جەل ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتقان «Mezgilder Qushteri» ج ش س- ءنىڭ قۇقىقتارىن قورعادى. بۇل تۋرالى قازاقستان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ينۆەستوردىڭ قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ وتىنىشتەرىن قاراۋ كەزىندە زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ بارىسىندا انىقتالدى.
بەلگىلى بولعانداي، كومپانيا 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىنان باستاپ يمپورتتالعان جابدىقتار بويىنشا ارتىق تولەنگەن قوسىلعان قۇن سالىعىن قايتارۋ ماسەلەسىمەن مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگانىنا بىرنەشە رەت جۇگىنگەن. بارلىق قاجەتتى قۇجاتتى ۇسىنعانىنا جانە قايتا-قايتا ءوتىنىش بەرگەنىنە قاراماستان، ماسەلە ۇزاق ۋاقىت بويى شەشىمىن تاپپاعان.
سالىق كودەكسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس، سالىق بەرەشەگى بولماعان جاعدايدا ارتىق تولەنگەن سوما سالىق تولەۋشىنىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە زاڭدا بەلگىلەنگەن مەرزىمدەردە قايتارىلۋعا ءتيىس.
ينۆەستوردىڭ بۇزىلعان قۇقىقتارىن قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا قالا پروكۋراتۋراسى پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكىسىن ەنگىزدى. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە كومپانياعا جالپى سوماسى 55 ميلليون تەڭگە ارتىق تولەنگەن سالىق تولەمدەرى قايتارىلدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى اكىمشىلىك كەدەرگىلەرگە تاپ بولعان ينۆەستورلاردى 77758736636+ تەلەفونى نەمەسە 115 Call-ورتالىعى ارقىلى حابارلاسۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن تۇتىنۋشىلاردىڭ 400 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتى قايتارىلعانىن جازعانبىز.