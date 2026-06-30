ۇلىتاۋ وبلىسىنا قىتاي كومپانيالارى 400 ميلليون دوللارعا جۋىق ينۆەستيتسيا قۇيادى
جەزقازعان. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسىندا وتكەن «Ulytau Invest- 2026» قازاقستان- قىتاي ينۆەستيتسيالىق فورۋمى اياسىندا جالپى قۇنى 368,6 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن ينۆەستيتسيالىق مەموراندۋمدارعا قول قويىلدى.
قۇجاتتار تۇرعىن ءۇي قورىن جانە قالالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا، ونەركاسىپتى دامىتۋعا، شاحتالارداعى وندىرىستىك قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە، تومەن كومىرتەكتى يندۋستريالىق كلاستەر قالىپتاستىرۋعا جانە وڭىردە جەل ەلەكتر ستانتسيالارىن سالۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى كوزدەيدى.
فورۋم قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى، بيزنەس جانە ينۆەستيتسيالىق قاۋىمداستىقتارىنىڭ وكىلدەرىن ءبىر الاڭعا جينادى. اۋقىمدى ءىس-شاراعا قىتايدىڭ 20 دان استام ءىرى كومپانياسىنىڭ دەلەگاتسيالارى قاتىستى.
ءىس-شاراعا دەيىن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى داستان رىسپەكوۆ شانشي پروۆينتسياسىنان كەلگەن دەلەگاتسيا باسشىسى ۋاڭ جينجينمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
«Ulytau Invest- 2026» فورۋمى بارىسىندا وبلىستىڭ تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسى، وڭدەۋ ونەركاسىبى، اگروونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرى تانىستىرىلدى. سونداي-اق قازاقستان مەن قىتاي كاسىپكەرلەرى اراسىندا B2B جانە G2B فورماتىنداعى كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلىپ، جاڭا جوبالاردى بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋ جانە ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ باعىتتارى قاراستىرىلدى.
ءىس-شارادا ءسوز سويلەگەن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى داستان رىسپەكوۆ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن ينۆەستيتسيا تارتۋ ءوڭىر دامۋىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، فورۋم بۇعان دەيىن وبلىس دەلەگاتسياسىنىڭ قىتايدىڭ سيان قالاسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ ناقتى جالعاسى بولدى.
فورۋمنىڭ رەسمي بولىگىنەن كەيىن قىتاي دەلەگاتسياسىنىڭ وكىلدەرى وڭىردەگى ينۆەستيتسيالىق الاڭدار مەن وندىرىستىك كاسىپورىنداردى ارالاپ، ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جانە بولاشاق ينۆەستيتسيالىق جوبالارمەن تانىستى.