ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمدىگى مەن «قازاقستان حالقىنا» ق ق مەموراندۋمعا قول قويدى
ۇلىتاۋ. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمدىگى مەن «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات اياسىندا وڭىردە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
تاراپتار ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت جانە سپورت سالاسىندا الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، تۇرعىندارعا قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتۋگە جانە جاڭا جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا باعىتتالعان شارالاردى بىرلەسىپ اتقارادى.
ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارى - ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك قولداۋ، ءبىلىم، مادەنيەت جانە سپورت سالالارىنداعى الەۋەتتى قايىرىمدىلىق جوبالاردى قاراستىرىپ، قولداۋ كورسەتۋ.
وبلىس اكىمدىگى قايىرىمدىلىق باستامالارىن ۇسىنۋدى جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق قولداۋدى قامتاماسىز ەتسە، «قازاقستان حالقىنا» قورى ولاردى قاراستىرىپ، جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا اتسالىسادى.