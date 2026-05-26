ۇلىتاۋ تۇرعىنى ءۇي جوندەۋ كەزىندە تاريحي مىلتىق تاۋىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنى سيرەك كەزدەسەتىن كونە قارۋدى پوليتسياعا تاپسىردى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ۇلىتاۋ وبلىسى جاڭاارقا اۋدانىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە جەرگىلىكتى تۇرعىن حابارلاسىپ، ساتىپ العان ەسكى ۇيىنە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا كونە مىلتىق تاۋىپ العانىن حابارلادى. ەڭ باستىسى - ازامات زاڭ تالاپتارىن ساقتاپ، قاۋىپتى زاتتى دەرەۋ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە تاپسىرعان. تەكسەرۋ بارىسىندا تابىلعان بۇيىمنىڭ جاي عانا قارۋ ەمەس ەكەنى انىقتالدى.
- ول - الەمدىك قارۋ-جاراق تاريحىندا ەرەكشە ورنى بار، ايگىلى كونسترۋكتور دجون موزەس براۋنينگ جاساعان Browning Auto-5 تەگىس ۇڭعىلى جارتىلاي اۆتوماتتى مىلتىعى بولىپ شىقتى. اتالعان مودەل 1898-جىلى قۇراستىرىلىپ، 1905-جىلدان باستاپ اسكەري قۇرىلىمدار مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قولدانىسىنا ەنگىزىلگەن. سونىمەن قاتار بۇل قارۋ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندە دە كەڭىنەن پايدالانىلعان. قازىر تابىلعان قارۋعا قاتىستى بالليستيكالىق ساراپتامالار تاعايىندالدى، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
ماماندار ونىڭ ناقتى شىعارىلعان ۋاقىتىن جانە قانداي دا ءبىر قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قاتىسىنىڭ بار-جوعىن انىقتاپ جاتىر.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قارۋدى ءوز ەركىمەن تاپسىرعان اۋدان تۇرعىنىنا العىس ءبىلدىردى. ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ارەكەت ازاماتتىڭ جەكە قاۋىپسىزدىككە عانا ەمەس، قوعام تىنىشتىعىنا دا بەيجاي قارامايتىنىن كورسەتەدى.
ەسكە سالايىق، زاڭسىز ساقتالعان قارۋ-جاراقتاردى، وق-دارىلەر مەن جارىلعىش زاتتاردى ءوز ەركىمەن پوليتسياعا تاپسىرعان ازاماتتار، ەگەر ولاردىڭ ارەكەتتەرىندە وزگە قۇقىق بۇزۋشىلىق بەلگىلەرى بولماسا، قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلادى. كەيدە ەسكى ۇيلەر وتكەننىڭ ەستەلىگىن عانا ەمەس، تاريحي قۇپيالارىن دا ساقتاپ جاتادى. وسىعان بايلانىستى ءتارتىپ ساقشىلارى تۇرعىنداردى قىراعىلىق تانىتىپ، كۇماندى زاتتار تابىلعان جاعدايدا بىردەن «102» ارناسىنا حابارلاسۋعا شاقىرادى.