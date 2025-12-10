ليتۆا بەلارۋستەن ۇشىپ كەلگەن شارلارعا بايلانىستى توتەنشە جاعداي جاريالادى
استانا. KAZINFORM — ليتۆا ۇكىمەتى كورشى بەلارۋستەن اۋا رايىن باقىلاۋعا ارنالعان شارلار تۇرىندە كونتراباندالىق تەمەكىلەردى الىپ وتۋگە قاتىسى بار بىرنەشە زاڭسىز شەكارا بۇزۋ جاعدايىنا جاۋاپ رەتىندە «ەل اۋماعىندا توتەنشە جاعداي» جاريالادى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
ليتۆا پرەمەر- ءمينيسترى ينگا رۋگينيەنە بۇل شارلاردىڭ اۋە كەڭىستىگىنە ەنۋىن بەلارۋس تاراپىنان جاسالعان «گيبريدتىك شابۋىل» دەپ ايىپتاپ، ونىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە جانە ازاماتتىق اۆياتسياعا ناقتى قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىرعانىن ايتتى.
رەسمي تۇلعالاردىڭ ايتۋىنشا، تەك بيىلدىڭ وزىندە كونتراباندامەن بايلانىستى شامامەن 600 شار جانە 200 گە جۋىق درون ليتۆا اۋە كەڭىستىگىنە كىرگەن، بۇل ۆيلنيۋس اۋەجايىنىڭ بىرنەشە رەت جابىلۋىنا اكەلگەن.
ال بەلارۋس باسشىسى الەكساندر لۋكاشەنكو بۇل زاڭسىز وتۋلەرگە ءوز ەلىنىڭ قاتىسى جوعىن مالىمدەپ، ماسەلەنى ە و مەن ناتو-عا مۇشە ليتۆانىڭ «ساياسيلاندىرىپ وتىر» دەپ ايىپتادى.
ليتۆانىڭ بۇل جولعى «توتەنشە جاعداي رەجيمىن» ەنگىزۋ شەشىمى 2022 -جىلى رەسەي ۋكرايناعا تولىققاندى باسىپ كىرگەننەن كەيىن ەنگىزىلگەن توتەنشە جاعدايدان ءبىر ساتى تومەن. بۇل رەجيم قارۋلى كۇشتەرگە جىلدامىراق جانە ءتيىمدى ارەكەت ەتۋ ءۇشىن قوسىمشا وكىلەتتىكتەر بەرەدى.
ليتۆا پرەزيدەنتى گيتاناس ناۋسەدا شارلار ارقىلى تونگەن قاۋىپ «ليتۆاداعى جاعدايدى دەستابيليزاتسيالاۋعا باعىتتالىپ ادەيى جاسالعان ارەكەت ەكەنىنە» دالەل كوپ ەكەنىن ايتتى.
ەۋروپانىڭ بىرنەشە ەلى بۇعان دەيىن رەسەي تاراپىنان كەلىپ جاتقان ءتۇرلى قاۋىپتەرگە تاپ بولعان- دى. ە و بۇنى «گيبريدتىك ناۋقان» دەپ اتاپ، وعان ديۆەرسيا، ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمعا زيان كەلتىرۋ جانە ماڭىزدى نىساندار ماڭىندا درونداردىڭ ۇشۋى كىرەتىنىن مالىمدەدى.
ليتۆا بۇعان دەيىن دە بەلارۋستى وسىنداي ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەر بويىنشا ايىپتاعان. ءتورت جىل بۇرىن تاياۋ شىعىستان شىققان مىڭداعان زاڭسىز ميگرانت بەلارۋس ارقىلى ليتۆاعا وتكەن ەدى.
