ليتۆا مەن بەلارۋس شەكاراسىنان ميگرانتتاردىڭ تاعى ءبىر جەراستى تۋننەلى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ليتۆانىڭ شەكاراشىلارى بەلارۋسپەن اراداعى مەملەكەتتىك شەكارا استىنان زاڭسىز وتۋگە ارنالعان بولۋى مۇمكىن تاعى ءبىر جەراستى تۋننەلىن انىقتادى. بۇل وسى جىلدىڭ باسىنان بەرى تىركەلگەن وسىنداي ون ەكىنشى جاعداي، دەپ حابارلايدى Deutsche Welle.
LRT تەلەراديوكومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تۋننەل درۋسكينينكاي مۋنيتسيپاليتەتىنە قاراستى لاتەجەريس اۋىلىنىڭ ماڭىنان تابىلعان. جەراستى وتكەلىن پولشا بەرگەن ارنايى جابدىقتىڭ كومەگىمەن انىقتاۋ مۇمكىن بولعان.
شەكارا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۋننەل شامامەن 1,5 مەتر تەرەڭدىكتە قازىلعان. ونىڭ قابىرعالارى بورەنە مەن تاقتايلار ارقىلى بەكىتىلگەنىمەن، قۇرىلىس تولىق اياقتالماعان.
بەلارۋس جاعىنداعى كىرەبەرىسى ارنايى بۇركەمەلەۋ ماتاسىمەن جاسىرىلعان. تۋننەل مەملەكەتتىك شەكارا سىزىعىنان ليتۆا اۋماعىنا قاراي شامامەن ءتورت مەترگە دەيىن سوزىلعان، الايدا ليتۆا جاعىنداعى شىعابەرىس ءالى جاسالماعان.
ليتۆا بيلىگىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي جەراستى وتكەلدەرى ميگرانتتاردى شەكارا ارقىلى زاڭسىز وتكىزۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن.
تۋننەل انىقتالعاننان كەيىن مەملەكەتتىك شەكارانى زاڭسىز كەسىپ ءوتۋ دەرەگى بويىنشا تەرگەۋ باستالدى. ليتۆا زاڭناماسىنا سايكەس، مۇنداي قىلمىس ءۇشىن ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.