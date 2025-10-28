لينگۆيست قازاقستاننىڭ كيريلليتسادان باس تارتۋ سەبەبىن ايتتى
لينگۆيستىڭ ايتۋىنشا، لاتىن ءالىپبيىن ەنگىزۋ ەلدىڭ كەڭەستىك مۇرادان ارىلۋىنا جول اشادى، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، لينگۆيست تيمۋر كوزىريەۆتىڭ پىكىرىنشە، كيريلليتسادان باس تارتۋ قازاقستاننىڭ الەمدىك قاۋىمداستىققا جاقسىراق ينتەگراتسيالانۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەنىڭ ويىمشا، لاتىن گرافيكاسىنا كوشۋ - تۇركى الەمىمەن جاقىنداسۋ باعىتى. بۇل قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارىنىڭ ءبىرى. بۇل تۇركيامەن، ازەربايجانمەن، وزبەكستانمەن بايلانىس ورناتۋ. ەكىنشى جاعىنان، لاتىن - الەمدىك ءالىپبي. ول ءبىزدى قولدان جاسالعان پروۆينتسياليزمنەن شىعارادى. كيريلليتساعا قارسى ەمەسپىن، ءبىراق ول سلاۆياندىق-پراۆوسلاۆيەلىك مادەني كەڭىستىككە ءتان جازۋ. ەگەر ءبىز تاۋەلسىز مەملەكەت قۇرامىز دەسەك، وندا الەمدىك الىپبيگە كوشۋ - قيسىندى شەشىم، - دەدى ول Qalam YouTube-ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
كونتەكست
قازاقستاندا لاتىن ءالىپبيىنىڭ تۇپكىلىكتى نۇسقاسى ءالى بەكىتىلگەن جوق. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى بۇل پروتسەستىڭ باياۋ ءجۇرۋىن ءتىلدىڭ فونەتيكالىق، ورفوگرافيالىق جانە ورفوەپيالىق ەرەكشەلىكتەرىن ساقتاۋ قاجەتتىگىمەن تۇسىندىرەدى.
مينيستر ساياسات نۇربەكتىڭ ايتۋىنشا، لاتىن گرافيكاسى بويىنشا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر، الايدا عالىمدار ازىرگە ورتاق كەلىسىمگە كەلە الماي وتىر.