ۇلىنىڭ ەمىنە 1,5 ميلليارد تەڭگە جيناپ، شەتەلگە ساياحاتتاعان: بلوگەر سوتتا كوزىنە جاس الدى
استانا. قازاقپارات - ۇلىنىڭ ەمىنە دەپ، ەلدەن جىلۋ جيناپ، سول قارجىعا شەتەلدە ساياحاتتادى دەپ ايىپتالعان ەرلى-زايىپتى بلوگەرلەر سوت الدىندا جاۋاپ بەرىپ جاتىر. ەرلى-زايىپتى ناۋقاس بالاسىنىڭ ۆيدەوسىن جەلىدە جاريالاپ، شامامەن 1 جارىم ميلليارد تەڭگە جيناعان.
ءبىراق سونىڭ 6 ميلليونىن عانا بالاسىنىڭ ەمىنە جۇمساعان، دەيدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى. قالعان اقشاعا اۆتوكولىك، باسپانا ساتىپ الىپ شەتەلگە ساياحاتتاعان دەپ ايىپتالىپ وتىر. بلوگەر تاعىلعان ايىپتارمەن كەلىسپەي، سوت زالىندا كوز جاسىنا ەرىك بەردى، دەپ حابارلايدى «ك ت ك» ارناسى.
سىرقات بالاسىنىڭ ەمىنە دەپ ءتورت جىل بويى ەلدەن كومەك جيناپ كەلگەن بلوگەرلەر بۇگىن وسى ارەكەتى ءۇشىن سوت الدىندا جاۋاپ بەرىپ جاتىر. ەرلى-زايىپتى بلوگەرلەر الەۋمەتتىك جەلىگە اسەرلى جازبالار جاريالاپ، بالاسىنىڭ وتاسىنا دەپ حالىقتان 50 ميلليون سۇراعان. كەيىن شوتقا ميلليوندار تۇسكەندە توقتاي الماسا كەرەك. ءسويتىپ ءبىر جارىم ميللياردتاي جىلۋ جينالىپتى. ال بلوگەرلەر سونىڭ 6 ميلليونىن عانا بالاسىنىڭ ەمىنە جۇمساعان، دەيدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى.
«1,4 ميلليارد تەڭگە اقشا تۇسكەن، قازاقستان ازاماتتارىنان. قاراجاتتىڭ تەك 6 ميلليون تەڭگەسى ەمگە جۇمسالعان. 10 ميلليوندايى 68 وپەراتسيا - بۋكمەكەرلىك ويىندارعا، 300 ميلليونداي قارىز قايتارۋىنا كەتتى. 458 ميلليون الەۋمەتتىك جەلىدەگى تارگەتينگ، جارناماعا تولەنگەن»، - دەيدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى اقتورە بەرىكوۆ.
برەند كيىمدەر مەن قىمبات كولىكتى بىلاي قويعاندا، كۇدىكتى اتا-انا سىرتتان تاماققا تاپسىرىس بەرۋدىڭ وزىنە 8 ميلليونعا جۋىق تەڭگە جۇمسادى، دەپ ايىپتالىپ وتىر. قايىرىمدىلىققا تۇسكەن قارجى بلوگەر كەلىنشەكپەن قوسا، 2021 -جىلى ومىردەن ءوتىپ كەتكەن اناسىنىڭ ەسەپ- شوتىنا دا ءتۇسىپ وتىرىپتى. بلوگەر وتاعاسى وسىنى مىسالعا كەلتىرىپ، كىناسىن مويىنداعان جوق.
«مەن ەشقانداي اقشا جيناۋعا قاتىسقان جوقپىن، قايىرىمدىلىققا ەسەپشوت اشقان جوقپىن، الەۋمەتتىك جەلىگە ەشتەڭە جاريالامادىم، ءتىپتى حالىقتان اقشا دا سۇراعان جوقپىن. ەشقانداي دالەل جوق، مەنىڭ اقشا سۇراعانىما، ال مەنىڭ جەكە شوتىما بىردە-ءبىر تەڭگە تۇسپەگەن. مەنى تولقىننىڭ كۇيەۋى بولعانىم ءۇشىن قىلمىسقا قاتىسى بار دەپ ايىپتاپ جاتىر»، - دەيدى ايىپتالۋشى.
ال پروكۋرور ەرلى-زايىپتى بلوگەرلەردىڭ ەكەۋىن دە 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى جانە مۇلىكن تاركىلەۋدى سۇرادى. تەك بالانىڭ كامەلەتكە تولماعانى ەسكەرىلىپ، اناسىنىڭ جازاسى ەكى جىلعا شەگەرىلۋى مۇمكىن. بلوگەر كەلىنشەك مۇنى ەستىگەندە جىلاپ جىبەردى.
«قۇرمەتتى سوت، وتىنەمىن، مەنىڭ وتباسىم بار. جالعىز عانا اۋرۋ بالام بار. ءبىز وعان كەرەكپىز. ءبىز اۋرۋ بالامنان ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىمىز كەرەك. وعان قامقور بولۋىمىز كەرەك. ءبىز تەك بالامىز جاقسى ءومىر ءسۇرسىن دەپ كۇرەستىك. ءبىز ول اقشانى قارىز جابۋعا قۇرتتىق»، - دەيدى ايىپتالۋشى.
سوت وتىرىسى 8-قاڭتاردا جالعاسادى. بلوگەرلەردىڭ جازاسى سول كەزدە بەلگىلى بولماق.