ەلىمىزدىڭ ۇزدىك پەداگوگى 4 ميلليون تەڭگە سىياقى الادى
استانا. KAZINFORM - بيىل «ۇزدىك پەداگوگ» رەسپۋبليكالىق بايقاۋىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىنە (اۋداندىق) 1468 مامان قاتىسىپ، ودان وتكەن 793 پەداگوگ وبلىستىق دەڭگەيدە باق سىنادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءداستۇرلى كونكۋرستىڭ فينالدىق كەزەڭىنە 174 مامان جولداما الدى.
ونىڭ ىشىندە ورتا ءبىلىم بەرۋ، كاسىپتىك جانە تەحنيكالىق ءبىلىم بەرۋ، مەكتەپكە دەيىنگى، قوسىشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ پەداگوگتەرى بار. ءوز ءىسىنىڭ شەبەرى دەپ تانىلعان بۇل ماماندار ەندى رەسپۋبليكالىق كەزەڭدە «ۇزدىك پەداگوگ» اتاعى ءۇشىن سايىسقا تۇسەدى.
بايقاۋدىڭ ماقساتى - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ، جەمىستى جۇمىسىمەن، ەرەكشە شەبەرلىگىمەن كوزگە تۇسكەن ۇستازداردى انىقتاۋ.
25 -قىركۇيەك كۇنى كونكۋرستىڭ رەسپۋبليكالىق كەزەڭى باستاۋ الدى. رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ەلىمىزدىڭ «ۇزدىك پەداگوگى» انىقتالىپ، جەڭىمپازداردىڭ ەسىمى جاريالانباق. جۇلدەگەرلەرگە «ۇزدىك پەداگوگ» اتاعى بەرىلىپ، 1000 اەك كولەمىندەگى سىياقى تابىستالادى.
اتالعان بايقاۋ 2012 -جىلدان بەرى ءداستۇرلى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. بۇگىندە قازاقستاندا 700 دەن استام «ۇزدىك پەداگوگ» اتاعىنىڭ يەگەرى بار.
ايتا كەتەلىك وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى «ۇستازىڭدى قۇتتىقتا» چەللەندجىن جاريالاعان ەدى.