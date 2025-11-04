ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە 14 جاڭا ستاديون سالۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بويىنشا 1694 فۋتبول الاڭى قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا سپورت جانە تۋريزم ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، وبلىس ورتالىقتارىندا دەمەۋشىلەردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن جاڭا فۋتبول ستاديوندارىنىڭ قۇرىلىسى جانە قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. قىزىلوردا قالاسىندا 11 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان ۋەفا تالاپتارىنا ساي، زاماناۋي جابىنى بار ستاديون پايدالانۋعا بەرىلدى. استانادا 3600 ورىندىق ستاديوننىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. ونى اياقتاۋ 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنا جوسپارلانعان. 14 جاڭا ستاديون سالۋ قاجەت. ولاردىڭ 10 ى بويىنشا جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتار دايىندالۋدا، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
سونىمەن قاتار ول جۇمىس ىستەپ تۇرعان 7 ستاديوندى قايتا جاڭارتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
- قاراعاندى جانە ورال قالالارىندا جوندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. اتىراۋ جانە اقتاۋ قالالارىندا جوبالاۋ قۇجاتتارى دايىندالىپ، مەملەكەتتىك ساراپتامادان وڭ قورىتىندى الىندى. وسكەمەندەگى ستاديون جوباسى ساراپتامادان وتۋدە. الماتى جانە جەزقازعان قالالارىندا 2 ستاديون بويىنشا جوبالاۋ قۇجاتتارىن ازىرلەۋ قاجەت. ەلدە 7432 فۋتبول الاڭى بار، ونىڭ 1420 سى جوندەۋدى قاجەت ەتەدى. قوسىمشا قاجەتتىلىك - 1694 الاڭ. وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك بالالار فۋتبول الاڭدارىن سالۋ جوسپارىن بەكىتتى. جەرگىلىكتى بيۋدجەت پەن جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن 685 جوبا ىسكە اسۋدا، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت ەگىن جيناۋ ناۋقانىن قورىتىندىلاپ، سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر.