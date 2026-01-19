ەلىمىزدىڭ ساپالىق تۇرعىدان مۇلدەم جاڭا ساياسي تۇرپاتى قالىپتاسىپ جاتىر - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت الداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى تالقىلاۋ باستالعالى بەرى جارتى جىلعا جۋىق ۋاقىت وتكەنىن ەسكە سالدى. وسى كەزەڭ ىشىندە قوعامدا ەلدىڭ جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگانىن ترانسفورماتسيالاۋدىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرىنە قاتىستى دۇرىس تۇسىنىك قالىپتاستى. بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسىندا ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قىركۇيەك ايىنداعى حالىققا ارناعان جولداۋىنان كەيىن وربىگەن قوعامدىق پىكىرتالاستاردى مۇقيات قاداعالاپ وتىرعانىن جەتكىزدى. مەملەكەت باسشىسى تالقىلاۋ ناتيجەسىن، ساراپتاما قورىتىندىلارىن، ۇسىنىلعان تۇزەتۋلەردىڭ جوبالارىن، سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى ەگجەي-تەگجەيلى زەردەلەۋدە.
ساياسي جۇيەنى ودان ءارى رەفورمالاۋدىڭ ماڭىزى مەن مازمۇنىنا توقتالعان پرەزيدەنت ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدى تەرەڭ جاڭعىرتۋ جانە زاڭ شىعارۋشى بيلىك تارماعىن جۇيەلى تۇردە قايتا فورماتتاۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى
- ەرتەڭ ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەن ەلىمىزدىڭ تاعدىرىنا قاتىستى بۇل ماسەلە بويىنشا ناقتى پىكىرلەرىمدى ايتامىن. ناقتىلاي ايتقاندا، ەلىمىزدىڭ ساپالىق تۇرعىدان مۇلدەم جاڭا ساياسي تۇرپاتى قالىپتاسىپ جاتىر. پارلامەنتتىك رەفورمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيانىڭ بىردەن بىرنەشە ءبولىمىن قايتا قاراۋ قاجەت بولادى. سوندىقتان اتا زاڭىمىزعا وسىعان دەيىن ەنگىزىلگەن وزگەرتۋلەردى ەسكەرسەك، جۇمىس توبى ۇسىنىپ وتىرعان تۇزەتۋلەر جوباسى قازاقستاننىڭ شىن مانىندە جاڭا كونستيتۋتسياسى تۋرالى ايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن پارلامەنتاريزم ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ناتاليا پان ازاماتتاردان، ساراپشىلاردان، قوعامدىق بىرلەستىكتەردەن e-Otinish جانە eGov پلاتفورمالارى ارقىلى كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستار تۋرالى اقپارات بەرگەن ەدى.
سونىمەن قاتار، ۆيتالي حان پارلامەنتتىك رەفورما دەپۋتاتتاردىڭ حالىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتەتىنىن العا تارتتى.