ەلىمىزدىڭ سۋ قويمالارىنداعى جاعداي قانداي
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى تاسقىن سۋىن قابىلداپ، قاۋىپسىز وتكىزۋ ءۇشىن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، باتىس، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىندەگى ءىرى سۋ قويمالارىنان سۋ جىبەرىپ جاتىر.
16-ناۋرىزداعى جاعداي مىناداي:
اقمولا وبلىسىندا سىلەتى سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 1,74 تەكشە مەتر، شاعالالى سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 1,16 تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.
اقتوبە وبلىسىندا اقتوبە سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 1 تەكشە مەتر جانە قارعالى سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 0,3 تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ جاتىر. بۇگىنگى تاڭدا ەكى نىسان ورتا ەسەپپەن %36 عا تولى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا بۇقتىرما سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 552 تەكشە مەتر، ال وسكەمەن سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 421 تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.
اباي وبلىسىندا ءشۇلبى سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 651 تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيروۆ سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 5 تەكشە مەتر، بىتىك سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 14 تەكشە مەتر، دوڭگەلەك جانە پياتيمار سۋ قويمالارىنان سەكۋندىنا 2 تەكشە مەتردەن سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.
قاراعاندى وبلىسىندا ىنتىماق سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 3 تەكشە مەتر، سامارقاند سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 3 تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.
قوستاناي وبلىسىندا جوعارعى توبىل سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 1,1 تەكشە مەتر جانە قاراتومار سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 3 تەكشە مەتردەن سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا سەرگەيەۆ سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 15,8 تەكشە مەتر، پەتروپاۆل سۋ قويماسىنان 13,9 تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلىپ جاتىر.