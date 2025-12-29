ەلىمىزدىڭ قاي وڭىرلەرىندە جاڭا تۋريستىك ۆيزيت-ورتالىقتارى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ەلىمىزدىڭ قاي وڭىرلەرىندە تۋريستىك ۆيزيت-ورتالىقتارى سالىناتىنىن ايتتى.
- بۇگىندە 15 وڭىردە 29 ۆيزيت-ورتالىق جۇمىس ىستەيدى. 2026 -جىلى اباي جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا تاعى ەكى ۆيزيت-ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعان. جامبىل وبلىسى جۋالى اۋدانىنىڭ «كوكساي» دەمالىس ورنىنىڭ اۋماعىندا (جوبانىڭ قۇنى - 150 ميلليون تەڭگە) «تارى» ۆيزيت-ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر، سونداي-اق پاۆلودار وبلىسى باياناۋىل اۋىلىندا ۆيزيت-ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى (جوبانىڭ قۇنى - 950,4 ميلليون تەڭگە، دايىندىق دەڭگەيى شامامەن %70 قۇرايدى) جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونداي-اق ول قوستاناي، باتىس قازاقستان جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا ۆيزيت-ورتالىقتار سالۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتقانىن اتاپ وتەدى.
- ۆيزيت-ورتالىقتار كولىك لوگيستيكاسى (قوعامدىق كولىك مارشرۋتتارى مەن ترانسفەرلەردى قوسا العاندا)، مادەني جانە بۇقارالىق ءىس-شارالار، سونداي-اق قوناقۇيلەر مەن جاتاقحانالاردان پاتەر جالداۋعا دەيىن ورنالاستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا تەگىن كەڭەس بەرەدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.