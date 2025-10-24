ەلىمىزدىڭ قاي سالاسىندا ماماندار جەتىسپەيدى
استانا. KAZINFORM - قازىر ەلدەگى ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى پورتالىندا 65 مىڭ بوس جۇمىس ورىنى بار. بۇل تۋرالى «JibekJoly» ارناسىنداعى «بۇگىنlive» باعدارلاماسىندا ە ح ءا ق م حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس ساراپشىسى نىسانباي سيسەن مالىمدەدى.
بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدە ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى پورتالىندا 64,1 مىڭعا جۋىق بوس جۇمىس ورنى جاريالانعان. ونىڭ ىشىندە ءبىلىم بەرۋ سالاسى كوش باستاپ تۇر. 10,1 مىڭ مامان قاجەت. ودان كەيىن ءوندىرىس سالاسىنا 9 مىڭ جۇمىسشى جەتىسپەيدى. ال، مەديتسينا سالاسىندا 6 مىڭ بوس ورىن بار.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل ءتىزىم ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا تەك مۇعالىمدەر عانا قاجەت دەگەندى بىلدىرمەيدى. مەكتەپتەر مەن ج و و-داعى تەحنيكالىق مامان يەلەرى دە تىزىمگە كىرەدى. ەلدىڭ كەيبىر وڭىرلەرىندەگى بوس جۇمىس ورىندارىن قامتۋ ءۇشىن مينيسترلىك ىسكە بىلەك سىبانا كىرىسكەن.
- بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋمەن وقۋ- اعارتۋ جانە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى بىرلەسە اينالىسادى. ال، ەڭبەك مينيسترلىگى جەتىسپەيتىن كادرلارعا بولجام جاسايدى. 2025-35 -جىلدار ارالىعىندا 2,9 ميلليون جۇمىس قولى قاجەت بولادى دەگەن بولجام بار. ونىڭ 817 مىڭى جۇمىسشى ماماندار. ال، جوعارىدا ايتىلعان مينيسترلىكتەر وسى بولجامعا سايكەس مامان دايىندايدى، - دەدى ول.
ءبىراق، بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا سالادا ەداۋىر ءوسىم بار ەكەن. بىلتىر جالپى سانى 1 ميلليونعا جۋىق بوس ورىن بولعان. بيىلعى كورسەتكىش 800 مىڭنان ءسال اسادى.
«JibekJoly» ارناسىنداعى «بۇگىنlive» باعدارلاماسىنىڭ ەفيرىنە كورەرمەن حابارلاسىپ، ديپلوم بويىنشا جۇمىس تابا الماي جۇرگەنىن جەتكىزدى. ال، سالا مامانى بۇعان قاتىستى بىلاي دەپ پىكىر ءبىلدىردى.
- مۇعالىمدەرگە ماماندىعى بويىنشا مەكتەپكە ورنالاسۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە بىلىكتىلىك ساناتىن الۋ كەرەك. ول سانات الىنباعان جاعدايدا، ول كىسى قالاعان جۇمىسىنا بارا المايدى. وسىعان وراي حابارلاسقان كورەرمەنگە ايتقىم كەلەدى، ەگەر قولىندا ارنايى سەرتيفيكاتى بولسا، وندا بىزدە شىمكەنت قالاسىندا مانساپ ورتالىقتارى جۇمىس ىستەيدى. سول ورتالىققا جۇگىنسە بولادى، - دەيدى نىسانباي سيسەن.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە جىل باسىنان بەرى 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسقا ورنالاسقانىمەن، كەي وڭىرلەردە ەڭبەك رەسۋرستارىنىڭ تاپشىلىعى ءالى سەزىلەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت قانشا جۇمىس ورنىنا ىقپال ەتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
زۇلقارناي ەرمۇرات ۇلى