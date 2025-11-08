ەلىمىزدەگى قانشا ءتۇرلى ءدارى ءۇندى كومپانيالارىندا شىعارىلعان
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ءۇندىستان دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتىپ جاتىر. وسىعان وراي، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ق ر ەلشىسى سايلاس تانگالمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ول قازاقستان سوڭعى جىلدارى باستاپقى بۋىندى نىعايتۋعا، مەديتسينالىق قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋعا جانە فارماتسيەۆتيكا سالاسىن دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءۇندىستان مەديتسينالىق تەحنولوگيالار، فارماتسيەۆتيكالىق ءوندىرىس، تەلەمەديتسينا جانە ءداستۇرلى مەديتسينا سالاسىندا تانىمال كوشباسشى. ءۇندىستاننىڭ تۇراقتى، قولجەتىمدى جانە يننوۆاتسيالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ جونىندەگى تاجىريبەسى قازاقستان ءۇشىن ايتارلىقتاي قىزىعۋشىلىق تۋدىرادى. ءبىز ءۇندىستاندى قوعامدىق دەنساۋلىقتى نىعايتۋعا جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا ۇمتىلاتىن سەنىمدى جانە ستراتەگيالىق ارىپتەس رەتىندە قاراستىرامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو باسشىسى.
كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى فارماتسيەۆتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بولدى.
بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا ءۇندى كومپانيالارى شىعارعان 965 دارىلىك زات پەن 248 مەديتسينالىق بۇيىم تىركەلگەن. مينيستر قازاقستاندا ءوندىرىستى وقشاۋلاۋ جانە ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ناقتى باعىتتارىن ازىرلەۋ ءۇشىن بىرلەسكەن جۇمىس توبىن قۇرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋدى ۇسىندى.
تاراپتار ءۇندىستاننىڭ تەحنيكالىق جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسى (ITEC) شەڭبەرىندە كادرلىق الەۋەتتى جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن دامىتۋدى تالقىلادى. باعدارلاماعا قاتىسۋدىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىق ماماندار جەتەكشى ءۇندى كلينيكالارى مەن عىلىمي مەكەمەلەرىندە وقۋدان جانە تاعىلىمدامادان وتەدى.
قازاقستاندا د د ۇ- مەن بىرلەسىپ قالىپتاستىرىلاتىن مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك جونىندەگى ەلدەر كواليتسياسىنىڭ حاتشىلىعىن قۇرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اقمارال ءالنازاروۆا ۇندىلىك تاراپتى حاتشىلىقتىڭ قىزمەتىنە بەلسەندى قاتىسۋعا جانە ساراپتامالىق جانە قارجىلىق قولداۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا شاقىردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ايۋرۆەد جانە ءداستۇرلى مەديتسينا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ AYUSH مينيسترلىگىنىڭ اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جوباسىن كەلىسۋ راسىمدەرى اياقتالدى. قۇجات ماماندارمەن الماسۋدى، بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋدى جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋدى كوزدەيدى.
- ءداستۇرلى مەديتسينا بويىنشا مەموراندۋمعا قول قويۋ ەلدەر اراسىنداعى گۋمانيتارلىق جانە عىلىمي بايلانىستاردى نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
اقمارال ءالنازاروۆا وتكەن كەزدەسۋ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى قازاقستان- ءۇندىستاننىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەتىنىنە جانە ەكى ەل حالىقتارىنىڭ دەنساۋلىعى مەن ءال- اۋقاتى مۇددەسىندە ارىپتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋ ءۇشىن نەگىز بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ەسكە سالايىق، مينيستر اقمارال ءالنازاروۆا م ءا م س جۇيەسىنىڭ باستى ناتيجەلەرىن اتادى.