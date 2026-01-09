ەلىمىزدىڭ كىتاپحانالارى 240 مىڭنان استام ادەبيەتپەن تولىقتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى 119 دان استام كىتاپ 240500 دانا تارالىممەن باسىلىپ، ەلىمىزدىڭ وڭىرلىك كىتاپحانالارىن جەتكىزىلدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە ولاردىڭ قاتارىندا «شوقان. ەرەك تۋعان فەنومەن» فوتوالبومى، اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 -جىلدىعىنا ارنالعان ەڭبەكتەر، «باقىتسىز جامال» شىعارماسى، سونداي-اق ءىلياس ەسەنبەرلين، جۇمەكەن ناجىمەدەنوۆ، قادىر مىرزا ءالى جانە تۇمانباي مولداعالييۆتىڭ شىعارمالار جيناعى بار.
حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اياسىندا يتاليا تاراپىنىڭ قولداۋىمەن شوقان ءۋاليحانوۆ تۋرالى كىتاپتىڭ يتاليان جانە اعىلشىن تىلدەرىنە اۋدارىلعان نۇسقاسىنىڭ تانىستىرىلىمى ريم قالاسىندا ءوتتى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ ماينداعى فرانكفۋرت قالاسىندا وتكەن ەڭ ءىرى حالىقارالىق كىتاپ جارمەڭكەسىنە ەكىنشى رەت قاتىسۋىن دا قولدادى. كورمەدە ۇلتتىق پاۆيلون ۇيىمداستىرىلىپ، مەرەيتويلىق باسىلىمدار، سونىڭ ىشىندە جەتى تىلگە اۋدارىلعان «ابايدىڭ قارا سوزدەرى. ۇرپاققا ۇلاعات» اتتى ەڭبەگى تانىستىرىلدى. ال «باقىتسىز جامال» رومانى ۇلتتىق پروزانىڭ العاشقى تۋىندىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە جوعارى باعاعا يە بولدى.
قازاق ادەبيەتىن ناسيحاتتاۋ جۇمىسى ەل ىشىندە دە جالعاسىن تاپتى. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى بەيجىڭ مەن گۋاڭجوۋ قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق كىتاپ كورمەلەرىنە قاتىسىپ، كلاسسيكتەر مەن قازىرگى زامان اۆتورلارىنىڭ شىعارمالارىن تانىستىردى.
جاس جازۋشىلاردى قولداۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن قازاقستان جازۋشىلار وداعى اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك اياسىندا جاڭا اۆتورلار بۋىنىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ءۇش اۋقىمدى جوبا جۇزەگە استى. ناتيجەسىندە 35 كوركەم جانە عىلىمي-تانىمدىق جيناق جارىق كورىپ، كىتاپحانالارعا جەتكىزىلدى.