ەلىمىزدەگى جەكەمەنشىك بالاباقشالاردىڭ قىزمەت كورسەتۋ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - جەكە بالاباقشالاردا اي سايىنعى تولەم 15 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، جارتى ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتىپ تۇر. بىرەۋ ءۇشىن بۇل قول جەتپەس قىزمەت بولسا، ەكىنشى ءبىر ادامدار ءۇشىن قاجەتتىلىك. قاي قالادا بالاباقشا قىزمەتى قىمبات، ال قاي وڭىردە باعا قولجەتىمدى ەكەنىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى انىقتاپ ءبىلدى.
مەملەكەتتىك بالاباقشالارعا قاراعاندا جەكەدە توپتاعى بالا سانى از، ءتۇرلى ۇيىرمەلەر بار جانە سپورتتىق سەكسيالار قىزمەت كورسەتەدى. ەكىنشى جاعىنان الىپ قاراعاندا «بۇل قىزمەتتىڭ قۇنى قانشا» دەگەن سۇراق تۋىندايدى
تاعى ءبىر ەسكەرە كەتەتىن جايت، جەكە بالاباقشالاردىڭ ءبىر بولىگى مەملەكەتتىك تاپسىرىس اياسىندا جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەت شىعىننىڭ ءبىر بولىگىن وتەيدى. ونى جەرگىلىكتى اكىمدىك شەشەدى. بۇگىندە وڭىرلەردە ورتا ەسەپپەن اي سايىن 14-17 مىڭ تەڭگەگە شىعىپ تۇر. دەگەنمەن قازىر اتا-انالار مەملەكەتتىك تاپسىرىسى جوق بالاباقشالاردى تاڭداپ، بالاسىن سوندا تاربيەلەيدى.
بالاباقشا قىزمەتى الماتى مەن استانادا قىمبات. ەلىمىزدىڭ ەكى قالاسىندا جەكە بالاباقشالاردا كورسەتىلەتىن قىزمەت ءتۇرى كوپ. ءتىلدى تەرەڭدەتىپ وقىتىپ، باسسەين، گيمناستيكا، بي جانە فۋتبول مەن كۇرەس ۇيىرمەلەرىن اشىپ قويعان. اتا-انالاردى قىزىقتىرۋ ءۇشىن كەيدە شەتەلدەن وقىتۋشى الدىرتادى نەمەسە اتاقتى كاسىبي سپورتشىلاردى شاقىرادى. سونىمەن بىرگە سۋرەت سالۋ، مۋزىكا مەن تەاتر ونەرىنە باۋليتىن ۇيىرمەلەر دە بار. مۇنداي بالاباقشالار قىزمەتى 50-60 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 500 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. تانىمال بالاباقشالارداعى ورتاشا باعا 150-200 مىڭ تەڭگە.
شىمكەنتتە جەكە بالاباقشا قىزمەتى ودان ءسال تومەن. ورتا ەسەپپەن - 142-150 مىڭ تەڭگە. قاراعاندى مەن جەزقازعاندا تاڭداۋ كوپ ءارى بالاباقشاعا اي سايىن 45-100 مىڭ تەڭگە تولەۋگە بولادى.
وسكەمەن مەن سەمەيدە جەكە بالاباقشاعا اي سايىن 23,5 مىڭ تەڭگە تولەۋگە بولادى. كەي جەردە 135 مىڭ تەڭگەگە جەتەدى. قازىر بۇل وڭىرلەردە ورتاشا باعا - 50-100 مىڭ تەڭگە.
قوستانايدا جەكە تاربيەلەۋ ورىندارى 45-95 مىڭ تەڭگە سۇرايدى. ال ەرەكشە بالالارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان بالاباقشا قىزمەتى 120 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ءتىل ۇيرەتسە 70 مىڭ تەڭگە، ءتۇرلى ۇيىرمە مەن سەكسيا قوسسا 140 مىڭ تەڭگە تولەيدى.
اتىراۋ، كوكشەتاۋ، پاۆلوداردا ورتاشا باعا 50-80 مىڭ تەڭگە. كەيبىر تاڭداۋلى بالاباقشا 150 مىڭ تەڭگە جانە ودان جوعارى اقى دە سۇرايدى. اقمولا وبلىسىندا بالاباقشا قىزمەتى بالانىڭ جاسىنا قاراي بولىنەدى. 2 جاسقا تولماعان بالانى باعىپ-قاعۋ 90 مىڭ تەڭگە شاماسىندا بولسا، مەكتەپ الدى دايارلىق توبىنىڭ قۇنى 75 مىڭ تەڭگە. ال 2-5 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا بالاباقشا قۇنى 39,5 تەڭگە بولىپ تۇر.
تالدىقورعان مەن تارازدا باعا 40-50 مىڭ تەڭگەدەن باستالعانىمەن، كوبىنە 70 مىڭ تەڭگەدەن اسپايدى. ۇيىرمە مەن سەكسيا بولسا دا 100 مىڭ تەڭگە سۇرايدى. اقتاۋ مەن پەتروپاۆلدا اقىسى جوعارى بالاباقشا 70 مىڭ تەڭگە بولسا، بۇل قالالاردان اي سايىنعى تولەمى 25-30 مىڭ تەڭگە بولاتىن تاربيەلەۋ ورنىن تابا الاسىز. قىزىلوردادا جەكە بالاباقشا قۇنى 40-50 مىڭ تەڭگە.
اقتوبە، قونايەۆ پەن ورالدا باعا 30-60 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. اقتوبەدە مەملەكەتتىك تاپسىرىس الاتىن بالاباقشادا اي سايىنعى تولەم قۇنى 16,8 مىڭ تەڭگە بولسا، تاعى ءبىر بالاباقشانىڭ قىزمەت قۇنى 214 مىڭ تەڭگە. قونايەۆتا قوسىمشا قىزمەت ءتۇرى جوق قاراپايىم جەكە بالاباقشا قۇنى شامامەن 70 مىڭ تەڭگە تۇرادى.
ەلىمىزدە جەكە بالاباقشالاردىڭ قىزمەت قۇنى تۇركىستاندا ارزان بولىپ شىقتى. مۇندا باعا 15 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 60-70 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. حالىق سانى ەندى-ەندى عانا ءوسىپ كەلە جاتقان ءوڭىر ءۇشىن بۇل ەڭ ءتيىمدى باعا.
ايتا كەتەيىك، بيىل بالاباقشالار ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە وتەدى.