11:55, 06 - قازان 2025 | GMT +5
ەلىمىزدىڭ ءۇش وبلىسىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق -نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدارداعى اۋا رايى تۋرالى مالىمەتتەردى جاريالادى.
ۇلتتىق كومپانيا باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2025 -جىلعى 6-قازاندا اباي، اقمولا جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر جاۋۋى ىقتيمال.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايى تۋرالى مالىمەتتەرگە قۇلاق تۇرە ءجۇرۋدى ەسكەرتەمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى ورايدا ەلىمىزدىڭ 11 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلىنىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن ەسكە سالامىز.