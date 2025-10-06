ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:55, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ ءۇش وبلىسىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى

    استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق -نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدارداعى اۋا رايى تۋرالى مالىمەتتەردى جاريالادى.

    Жаңбыр, найзағай: 29 маусымға арналған ауа райы болжамы
    فوتو: freepik

    ۇلتتىق كومپانيا باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2025 -جىلعى 6-قازاندا اباي، اقمولا جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر جاۋۋى ىقتيمال.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايى تۋرالى مالىمەتتەرگە قۇلاق تۇرە ءجۇرۋدى ەسكەرتەمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسى ورايدا ەلىمىزدىڭ 11 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلىنىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن ەسكە سالامىز.

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار