ەلىمىزدىڭ ءۇش وبلىسىندا كۇن رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - پاۆلودار، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق جولدار جابىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
12-قاڭتار ساعات 15:30 دا كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:
پاۆلودار وبلىسى:
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206 شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى اۋىلى)؛
- «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0-231 شاقىرىم ارالىعى (قالقامان اۋىلى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-431 شاقىرىمى ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - اتامەكەن اۋىلى).
قاراعاندى وبلىسى:
- «قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1067-1135 شاقىرىم ارالىعى (مولودەجنىي اۋىلى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
- «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 231-324 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا اۋىلى).
اقمولا وبلىسى:
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200 شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
جولدى 2026-جىلعى 12-قاڭتار ساعات 20:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
12-قاڭتار ساعات 15:30 دا كەلەسى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى:
پاۆلودار وبلىسى:
- «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 427-587 شاقىرىم ارالىعى (كەنجەكول اۋىلى - اباي وبلىسى شەكاراسى).
اباي وبلىسى:
- «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-733 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى - سەمەي قالاسى).
جولدى 2026-جىلعى 12-قاڭتار ساعات 20:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
بۇدان بۇرىن دۇيسەنبى كۇنى ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعان ەدىك.