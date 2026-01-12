ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:10, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ ءۇش وبلىسىندا كۇن رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    استانا. KAZINFORM - پاۆلودار، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق جولدار جابىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Ауа райына байланысты республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    12-قاڭتار ساعات 15:30 دا كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:

    پاۆلودار وبلىسى:

    - « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206 شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى اۋىلى)؛

    - «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0-231 شاقىرىم ارالىعى (قالقامان اۋىلى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-431 شاقىرىمى ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - اتامەكەن اۋىلى).

    قاراعاندى وبلىسى:

    - «قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1067-1135 شاقىرىم ارالىعى (مولودەجنىي اۋىلى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    - «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 231-324 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا اۋىلى).

    اقمولا وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200 شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    جولدى 2026-جىلعى 12-قاڭتار ساعات 20:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    12-قاڭتار ساعات 15:30 دا كەلەسى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى:

    پاۆلودار وبلىسى:

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 427-587 شاقىرىم ارالىعى (كەنجەكول اۋىلى - اباي وبلىسى شەكاراسى).

    اباي وبلىسى:

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-733 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى - سەمەي قالاسى).

    جولدى 2026-جىلعى 12-قاڭتار ساعات 20:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    ايتا كەتەيىك، 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

    بۇدان بۇرىن دۇيسەنبى كۇنى ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعان ەدىك.

