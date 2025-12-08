ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە 35 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى
پاۆلودار. KAZINFORM - قازاقستانعا قىستىڭ العاشقى ايازى كەلە جاتىر. اۋا رايىن بولجاۋشىلار 9-جەلتوقساندا ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، سولتۇستىك-باتىس جانە شىعىس وڭىرلەرىندە كۇن كۇرت سۋىتىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 30-35 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيتىنىن حابارلادى.
قازاقستاندىقتاردىڭ كوبى 9-جەلتوقساننان قىستىڭ العاشقى ىزعارىن سەزىنە الادى. «قازگيدرومەت» ر م ك- نىڭ حابارلاۋىنشا، 9-جەلتوقساندا سولتۇستىك-باتىس جانە سولتۇستىك وڭىرلەرگە سۋىق اۋا ماسسالارىمەن ۇشتاسقان سولتۇستىك انتيتسيكلون جىلدام ەنەدى.
- الدىمەن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك بولىگىندە، كەيىن بۇكىل قازاقستان اۋماعىندا جاۋىن- شاشىننىڭ توقتاپ، كۇن كۇرت سۋىتادى. تۇنگى ۋاقىتتا تەرمومەتر باعانى سولتۇستىك وڭىرلەردە مينۋس 22- 30 گرادۋسقا دەيىن، شىعىستا مينۋس 27- 35 گرادۋسقا دەيىن، ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىستا مينۋس 10- 20 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، - دەپ حابارلادى اۋا رايىن بولجاۋشىلار.
سۋىق اعا اعىندارى ەڭ اۋەلى سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا، قوستاناي، اقتوبە، پاۆلودار وبلىستارى اۋماعىنا ءوتىپ، ودان سوڭ قاراعاندى، جەزقازعان، اباي، شىعىس قازاقستان وڭىرلەرىنە، ەلدىڭ شىعىس-وڭتۇستىك، شىعىس ايماقتارىنا جىلجيدى.
سولتۇستىك وبلىستاردىڭ باسىم بولىگىندە بۇل كۇندەرى ايازبەن قوسا، جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر.
ەلىمىزدىڭ توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى اتالعان وڭىرلەردىڭ تۇرعىندارىنا ايازدى كۇندەرى ساق بولۋدى، الىس ساپارعا شىقپاۋدى ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردا وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.