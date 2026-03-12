ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:46, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر ونلاين وقيدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى.

    Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    كوكشەتاۋ قالاسىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى ونلاين ساباققا كوشتى. پاۆلودار وبلىسىندا دا 1-11(12)-سىنىپ وقۋشىلارى مەن 1- 2-كۋرس ستۋدەنتتەرى قاشىقتان وقيدى.

    سەمەي قالاسىنىڭ مەكتەپتەرىندە دە بىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن 1-4-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباقتار ونلاين فورماتقا اۋىستىرىلادى.

    بۇعان دەيىن استانا قالاسىنداعى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11-سىنىپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەرى ونلاين وقيتىنى تۋرالى جازدىق.

     

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار