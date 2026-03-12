07:46, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى.
كوكشەتاۋ قالاسىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى ونلاين ساباققا كوشتى. پاۆلودار وبلىسىندا دا 1-11(12)-سىنىپ وقۋشىلارى مەن 1- 2-كۋرس ستۋدەنتتەرى قاشىقتان وقيدى.
سەمەي قالاسىنىڭ مەكتەپتەرىندە دە بىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن 1-4-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباقتار ونلاين فورماتقا اۋىستىرىلادى.
بۇعان دەيىن استانا قالاسىنداعى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11-سىنىپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەرى ونلاين وقيتىنى تۋرالى جازدىق.