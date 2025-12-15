ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وبلىسىندا اۆتوكولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ساعات 03:00 دەن باستاپ ءۇش وبلىستاعى اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ جۇرۋىنە شەكتەۋ قويىلدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى حابارلادى.
2025 -جىلعى 15-جەلتوقساندا، ساعات 03:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق كولىك تۇرلەرىنە شەكتەۋ قويىلادى:
جامبىل وبلىسى: «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 2005-2152-شاقىرىم ارالىعىندا (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان بۇرىلبايتال اۋىلىنا دەيىنن)؛
قاراعاندى وبلىسى: «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 592-750-شاقىرىم ارالىعىندا (بالقاش قالاسىنان جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن) ؛
«قاراعاندى- اياگوز- بوعاز» اۆتوجولىنىڭ 17-217-شاقىرىم ارالىعىندا (قاراعاندى قالاسى- قارقارالى اۋىلى).
جولدى بۇگىن، ساعات 11:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
پاۆلودار وبلىسى: «اتامەكەن - ەرتىس - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-263-شاقىرىمى ارالىعىندا (اتامەكەن اۋىلى – ر ف شەكراسى) بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى.
جولدى بۇگىن، ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
«قىتاي شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان قالاسىن اينالىپ ءوتۋ - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رەسەي شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءو/پ) 191-390-شاقىرىمى (رەسەي شەكاراسىنان ميچۋرين اۋىلىنا دەيىن) ؛
«قىتاي شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان قالاسىن اينالىپ ءوتۋ - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رەسەي شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءو/پ) 427-587-شاقىرىم (كەنجەكول اۋىلىنان اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن) ؛
«پاۆلودار - شارباقتى - رەسەي شەكاراسى (شارباقتى ءو/پ)» 0- 112-شاقىرىم (پاۆلودار قالاسىنان رەسەي شەكاراسىنا دەيىن)؛
«استانا- شىدەرتى- پاۆلودار - ۋسپەنكا - رەسەي شەكاراسى» 0-152-شاقىرىم (پاۆلودار قالاسىنان رەسەي شەكاراسىنا دەيىن)؛
«ەرتىس وزەنى كوپىرى ارقىلى پاۆلودار قالاسىنىڭ باتىس اينالما جولى» 0-15-شاقىرىم (كەنجەكول كەنتىنەن اقسۋ قالاسىنا دەيىن) ؛
«اتامەكەن- اقسۋ- كوكتوبە- ۇلكەن اقجار- كۋرچاتوۆ» 0-220-شاقىرىم (اتامەكەن كەنتىنەن اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن) .
جولدى بۇگىن، ساعات 09:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
اباي وبلىسى:
«قحر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-733-شاقىرىمى ارالىعىنداعى (پاۆلودار وبلىسىڭ شەكاراسىنان سەمەي قالاسىنا دەيىن).
جولدى بۇگىن ساعات 09:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اقمولا وبلىسى: (جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى)
«استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىمى ارالىعى (استانا ق. - شۋچينسك ق. ).
جولدى بۇگىن ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالا كەتسەك، كەشە ەلىمىزدىڭ قاي وڭىرلەرىندە رەسپۋبليكالىق جولدار جابىلعانىن جازدىق.