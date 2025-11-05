ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:07, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋماعىنداعى سينوپتيكالىق جاعدايلار مەن اۋا رايىنىڭ قاۋىپتى قۇبىلىستارىنا ارنالعان 5-قاراشاعا بولجامدى «قازگيدرومەت» جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    об-ҳаво
    فوتو: Freepik

    - اتلانتيكالىق تسيكلوننىڭ وتۋىمەن جانە وعان بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدىق بولىنۋلەرمەن قازاقستاننىڭ كوپ بولىگىندە قار جاۋىپ، وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قار تۇسەدى. رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر جانە قار جاۋادى. تەك قازاقستاننىڭ باتىسىندا انتيتسيكلوننىڭ قىراتتى اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. ەلىمىز بويىنشا جەل كۇشەيىپ، بوران سوعىپ، تۇمان تۇسەدى جانە كوكتايعاق بولجانىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى سينوپتيكتەر.

    جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.

    جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە ءورتتىڭ توتەنشە قاۋىپى كۇتىلەدى.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار