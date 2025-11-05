ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋماعىنداعى سينوپتيكالىق جاعدايلار مەن اۋا رايىنىڭ قاۋىپتى قۇبىلىستارىنا ارنالعان 5-قاراشاعا بولجامدى «قازگيدرومەت» جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
- اتلانتيكالىق تسيكلوننىڭ وتۋىمەن جانە وعان بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدىق بولىنۋلەرمەن قازاقستاننىڭ كوپ بولىگىندە قار جاۋىپ، وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قار تۇسەدى. رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر جانە قار جاۋادى. تەك قازاقستاننىڭ باتىسىندا انتيتسيكلوننىڭ قىراتتى اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. ەلىمىز بويىنشا جەل كۇشەيىپ، بوران سوعىپ، تۇمان تۇسەدى جانە كوكتايعاق بولجانىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى سينوپتيكتەر.
جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە ءورتتىڭ توتەنشە قاۋىپى كۇتىلەدى.