ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جەل كۇشەيەدى
استانا. قازاقپارات - 24-ىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جەل كۇشەيەدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
- ق ر اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى سيكلون جانە ونىمەن بايلانىسقان اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ ىقپالىندا بولادى، سوعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، - دەيدى سينوپتيكتەر.
شىعىستا، وڭتۇستىك-شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاۋىن- شاشىن، تۇنگى ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى.
تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- باتىسىندا انتيسيكلون جوتاسىنىڭ ىقپالىمەن جاۋىن- شاشىنسىز اۋا-رايى ساقتالادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلۋدە، ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولجانادى. ر رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ساعاتتاردا تۇمان بولجانادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى بولادى دەپ كۇتىلەدى.
تۇركىستان، قىزىلوردا وبلىستارىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا دا توتەنشە ءورت قاۋپى بولادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە ۇلىتاۋ وبلىسىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.