ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن قار جاۋادى - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.
بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن قار جاۋادى. وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك- شىعىستا قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى، بۇرقاسىن، تۇمان جانە كوكتايعاق كۇتىلەدى. باتىستا شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال.
استانا قالاسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
الماتى قالاسىنىڭ كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15 م/س.
شىمكەنتتە تۇندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كۇندىز جاڭبىر، كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى. شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋ بوكتەرىندە كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى قار كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىس باعىتتان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋ بوكتەرىندە، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 18-23، كۇندىز كەي ۋاقىتتاردا 28 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىندا جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س كۇتىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (كوبىنەسە قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇشى 15-20، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 23-28 م/س.
اقمولا وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س.
تۇندە پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20 م/س.
تۇندە اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، وڭتۇستىكتەن سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-18 م/س كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، وبلىستىڭ باتىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كوكتايعاق. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20 م/س.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل. باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.