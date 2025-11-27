ەلىمىزدەگى ەڭ باستى وتباسىلىق قۇندىلىق نە - زەرتتەۋ ناتيجەسى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا وتكەن SARAP ساراپشىلىق كلۋبىنىڭ وتىرىسىندا وتباسى جانە گەندەرلىك ساياسات سالاسىنداعى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ باسشىسى اقنۇر يمانقۇل ەلىمىزدە جۇرگىزىلگەن الەۋمەتتىك زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن تانىستىردى.
- ەلىمىزدە ەڭ باستى وتباسىلىق قۇندىلىقتار - ءوزارا سىيلاستىق جانە ءبىر- بىرىنە قۇرمەت كورسەتۋ. بۇل جاۋاپ نۇسقاسىن 2020 -جىلدارى ساۋالناماعا قاتىسقان رەسپوندەنتتەردىڭ 80 پايىزدان استامى تاڭدايتىن. ءبىراق قازىر ءسال بولسا دا ماتەريالدىق قۇندىلىقتار، كوڭىل كۇي، پسيحولوگيالىق جايلىلىق سياقتى جاۋاپ نۇسقالارىن تاڭدايتىن رەسپوندەنتتەر سانى ارتىپ كەلەدى. دۇنيەجۇزىلىك قۇندىلىقتارعا شولۋ دەرەگىنە سايكەس، قازاقستان ءالى دە وتباسىنا، دىنگە جانە بەدەلگە قاتتى باعدارلانعان مەملەكەت ۇستانىمىن يەلەنىپ، ءداستۇرى قاعيداتتاردان اينىماعانىن كورسەتتى. ياعني، ەلىمىزدىڭ رەسپوندەنتتەرىنىڭ 90 پايىزدان استامى ءالى دە وتباسى ولاردىڭ ومىرلىك باسىمدىقتار يەرارحياسىندا ءبىرىنشى تۇراتىنىن اتاپ وتەدى. جالپى، بىزدەن ب ا ق وكىلدەرى «اجىراسۋ نەگە كوپ، ەلىمىزدە وتباسى ينستيتۋتى نەگە نىعايماي وتىر؟» دەگەن ساۋالدى ءجيى قويادى. ءبىراق زەرتتەۋ جۇرگىزگەن ۋاقىتتا وتباسى ءالى دە باستى قۇندىلىق ەكەنىن انىقتادىق، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋ اياسىندا رەسپوندەنتتەردەن بالانىڭ بويىنا ەڭ ءبىرىنشى كەزەكتە قانداي قۇندىلىقتاردى سىڭىرگىسى كەلەتىنى سۇرالعان.
- سەبەبى اتا-انالاردىڭ بالالارىن قانداي باعىتتا تاربيەلەپ وتىرعانىن بىلگىمىز كەلدى. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە اتا-انالار ءبىرىنشى كەزەكتە بالالارىنىڭ بويىنا ەڭبەكقورلىقتى، شىنشىلدىقتى جانە ۇلكەندەردى قۇرمەتتەۋدى سىڭىرۋگە تىرىساتىنى انىقتالدى. بالالاردى تاربيەلەۋ كەزىندە اتا-انالاردىڭ قانداي قيىندىقتارعا تاپ بولاتىنىن دا انىقتاۋعا تىرىستىق. زەرتتەۋ قازاقستاندا سانالى تۇردە اتا-انا بولۋ قوعامدا تەرەڭ تامىر جايعان وتباسىلىق قۇندىلىق ەكەنىن، كوپ اتا-انا ءۇشىن نەگىزگى باعدار بولاتىنىن كورسەتتى. جالپى، انا-انالار ءۇشىن وتباسىلىق باستى قۇندىلىقتار ىشىندە بالا ءۇشىنشى ورىندا تۇر، - دەدى اقنۇر يمانقۇل.
ايتا كەتەيىك، ءبىرىڭعاي الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى ستاندارتىنا سايكەس، وتباسىلاردىڭ مۇقتاجدىق دەڭگەيى ەندى سيفرلىق وتباسى كارتاسىنداعى دەرەكتەر نەگىزىندە اۆتوماتتى تۇردە جانە جاڭارتىلعان كريتەريلەر بويىنشا ايقىندالادى.