    15:40, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارى جۇمىس ىستەيدى

    استانا. KAZINFORM - بيىل 9 ايدىڭ ىشىندە بۇل ورتالىقتار 23 مىڭنان استام ازاماتقا كومەك كورسەتتى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جاريالادى.

    فوتو: ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    ونىڭ ىشىندە شامامەن 14 مىڭ بالا، 9 مىڭنان استام اتا-انا جەكە كونسۋلتاتسيا مەن پسيحولوگيالىق كومەك العان.

    - ەگەر ءسىز زورلىق-زومبىلىققا، قاتىگەزدىككە تاپ بولساڭىز نەمەسە بالا قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر تونگەنىن بايقاساڭىز، پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىعىنا جۇگىنىڭىز. ماماندار بالالار مەن اتا-انالارعا كاسىبي كومەك كورسەتىپ، قۇپيالىلىقتى جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    اتالعان ورتالىقتاردىڭ قىزمەتى بالالاردى زورلىق-زومبىلىقتان قورعاۋ، ءسۋيتسيدتىڭ الدىن الۋ جانە ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن سالاماتتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى 2023- 2025 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپار اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.

    بۇعان دەيىن تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق كورگەن ايەلدەرگە پسيحولوگيالىق قولداۋ اۋاداي قاجەت ەكەندىگى تۋرالى جازدىق.

    سونداي-اق پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى قالاي رەتتەلەتىنى تۋرالى جاريالادىق.

    اۆتور

    دينارا ماحانوۆا

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
