ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارى جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - بيىل 9 ايدىڭ ىشىندە بۇل ورتالىقتار 23 مىڭنان استام ازاماتقا كومەك كورسەتتى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جاريالادى.
ونىڭ ىشىندە شامامەن 14 مىڭ بالا، 9 مىڭنان استام اتا-انا جەكە كونسۋلتاتسيا مەن پسيحولوگيالىق كومەك العان.
- ەگەر ءسىز زورلىق-زومبىلىققا، قاتىگەزدىككە تاپ بولساڭىز نەمەسە بالا قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر تونگەنىن بايقاساڭىز، پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىعىنا جۇگىنىڭىز. ماماندار بالالار مەن اتا-انالارعا كاسىبي كومەك كورسەتىپ، قۇپيالىلىقتى جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
اتالعان ورتالىقتاردىڭ قىزمەتى بالالاردى زورلىق-زومبىلىقتان قورعاۋ، ءسۋيتسيدتىڭ الدىن الۋ جانە ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن سالاماتتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى 2023- 2025 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپار اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق كورگەن ايەلدەرگە پسيحولوگيالىق قولداۋ اۋاداي قاجەت ەكەندىگى تۋرالى جازدىق.
سونداي-اق پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى قالاي رەتتەلەتىنى تۋرالى جاريالادىق.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا