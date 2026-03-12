ەلىمىزدىڭ بارلىق باعىتتا الەۋەتى نىعايىپ كەلەدى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە جاستاردىڭ جەتىستىكتەرىنە توقتالىپ، قوعام قۇندىلىقتارى تۋرالى ايتتى.
- بىرلىك، جاۋاپكەرشىلىك، توزىمدىلىك، ءوزارا قولداۋ جانە سەنىم رۋحى - ءبىزدىڭ قوعامعا ءتان اسىل قۇندىلىقتار. بۇل قاعيداتتاردىڭ ەل ەرتەڭى ءۇشىن ءمانى زور. مۇنى جاستارىمىزدىڭ تەرەڭ تۇسىنەتىنى قۋانتادى. ءبىز دارىندى ۇل-قىزدارىمىزدىڭ سپورتتا، ونەردە، عىلىمدا، بيزنەس پەن تەحنولوگيا سالاسىندا باعىندىرعان بەلەستەرىنە شىن جۇرەكتەن قۋانامىز. ولاردىڭ جەتىستىكتەرىن تۇتاس ەل بولىپ اتاپ وتەمىز، مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتايمىز. ءتول مادەنيەتىمىزدىڭ، تەحنولوگيا سالاسىنداعى تابىستارىمىزدىڭ، ىرىستى ىنتىماعىمىزدىڭ جارقىن مىسالدارى قازاقستاندى بولاشاققا قول سوزعان پروگرەسسيۆتى ءارى وركەنيەتتى ەل رەتىندە تانىتادى. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، جۇمىس كەڭەستەرى مەن كەزدەسۋلەردە، حالىققا ارناعان جولداۋىمدا بارلىق اتقارۋشى ورگاننىڭ جۇمىسىنداعى كەمشىن تۇستاردى اشىق ايتىپ، تالداۋ جاسايمىن. بۇل - دۇرىس. ايتسە دە كوزگە ايقىن كورىنىپ تۇرعان جەتىستىكتەردى دە اتاپ وتكەنىمىز ءجون. ەلىمىزدىڭ بارلىق باعىتتا الەۋەتى نىعايىپ كەلەدى. ەندىگى مىندەت - دامۋ قارقىنىن ساقتاپ، جاڭا ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن العا ۇمتىلۋ. بيىل تاۋەلسىز ەل بولعانىمىزعا 35 جىل تولادى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا جاعىمدى جانە جاعىمسىز كوپتەگەن وقيعاعا كۋا بولدىق. مەرەيىمىزدى وسىرگەن، جىگەرىمىزدى جاسىتقان ساتتەردى دە باستان وتكەردىك. باستىسى، ءبىز شىڭدالىپ، الەم ەلدەرىمەن تەرەزەسى تەڭ مەملەكەت رەتىندە ءومىر ءسۇرۋدى ۇيرەندىك. الايدا دۇنيە ءبىر ورىندا تۇرمايدى. الەم كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن وزگەردى، ادامزاتتىڭ دۇنيەتانىمى دا جاڭاردى. دەمەك، بىزگە، ياعني قازاقستان ازاماتتارىنا دا وزگەرۋ قاجەت. حالقىمىزدىڭ بولاشاعى وسى ۇدەرىستىڭ قانشالىقتى تابىستى جۇزەگە اساتىنىنا تىكەلەي بايلانىستى، - دەدى پرەزيدەنت.