ەلىمىزدىڭ بارلىق اۋماعىن تۇمان باسادى - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 9-قاڭتارداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
بۇگىن رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگى انتيسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى، نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
ەلىمىزدىڭ باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ وتۋىمەن عانا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق بولجانعان. سولتۇستىكتە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى.
رەسپۋبليكانىڭ بارلىق اۋماعىن تۇمان باسىپ، جەل كۇشەيەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- شىعىس جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىس وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارى مەن وڭتۇستىك ايماقتاردا كەيدە تۇمان كۇتىلەدى.
كۇندىز باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان.
قالىڭ تۇمان اباي وبلىسىنىڭ ورتالىعىن دا باسادى.
ەلىمىزدىڭ ورتالىعى مەن اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل ورتالىقتا وڭتۇستىك- شىعىس پەن باتىس اۋماقتاردا ەكپىنى 15 م/س.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىس پەن سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە ازداعان قار جاۋىپ، قارلى بوران بولادى. وبلىستىڭ باتىسىن تۇمان باسادى. جەل وڭتۇستىك- باتىس وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق بولجانعان. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىس كۇندىز باتىستا، وبلىستىڭ ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەيدە تۇمان كۇتىلەدى. الاكول كولدەرى اۋدانىنداعى سولتۇستىك- شىعىس جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 7 قالانىڭ اۋاسى ەكى كۇننەن بەرى لاستانىپ تۇر.