08:45, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەلىمىزدىڭ ايماقتارىندا ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك- سى 2025 -جىلدىڭ 2-4 قىركۇيەگى ارالىعىندا بولاتىن كۇن رايى بولجامىن جاريالادى.
كاسىپورىننىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ كۇن رايىنا انتيتسيكلون اسەر ەتىپ، رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە كۇن سۋىتادى.
اتاپ ايتقاندا، سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىقتا جانە ەلدىڭ شىعىسىندا تۇنگى ۋاقىتتا تەرمومەتر باعاندارى 2-8 گرادۋس جىلىلىقتى كورسەتەدى جانە 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال.
ەلدىڭ وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەرىنىڭ تۇرعىندارى كۇندىز ىستىقتىڭ 20-28 گرادۋسقا دەيىن تۇسكەنىن سەزەدى. تەك ەلدىڭ باتىسى، وڭتۇستىك-باتىسى اۋا تەمپەراتۋراسى وسى كەزدە 32-40 گرادۋس ىستىقتى كورسەتىپ تۇرعان يران اۋماعىنان كەلەتىن جىلى اۋا ماسالارىنىڭ ىقپالىندا بولادى.