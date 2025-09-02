ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:45, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ ايماقتارىندا ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال - قازگيدرومەت

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك- سى 2025 -جىلدىڭ 2-4 قىركۇيەگى ارالىعىندا بولاتىن كۇن رايى بولجامىن جاريالادى.

    Қазақстанда 24–26 мамыр аралығында үсік жүреді
    Фото: Pixabay.com

    كاسىپورىننىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ كۇن رايىنا انتيتسيكلون اسەر ەتىپ، رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە كۇن سۋىتادى.

    اتاپ ايتقاندا، سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىقتا جانە ەلدىڭ شىعىسىندا تۇنگى ۋاقىتتا تەرمومەتر باعاندارى 2-8 گرادۋس جىلىلىقتى كورسەتەدى جانە 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال.

    ەلدىڭ وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەرىنىڭ تۇرعىندارى كۇندىز ىستىقتىڭ 20-28 گرادۋسقا دەيىن تۇسكەنىن سەزەدى. تەك ەلدىڭ باتىسى، وڭتۇستىك-باتىسى اۋا تەمپەراتۋراسى وسى كەزدە 32-40 گرادۋس ىستىقتى كورسەتىپ تۇرعان يران اۋماعىنان كەلەتىن جىلى اۋا ماسالارىنىڭ ىقپالىندا بولادى.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار