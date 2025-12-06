ەلىمىزدەگى اۆتوكولىك نارىعى: باعالار مەن بولجامدار
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاندىقتار 205 مىڭنان استام اۆتوكولىك ساتىپ الدى، ال جەلتوقسان ايىندا بۇل كورسەتكىش تاعى 5 مىڭعا ارتادى دەپ بولجانعان. الايدا بۇل كورسەتكىشتەردىڭ ارتىندا اۆتوكرەديتتەر بويىنشا قارىز مولشەرىنىڭ كوبەيۋى، كولىك باعاسىنىڭ تومەندەۋى، قىتايلىق وندىرۋشىلەر باسەكەلەستەرىن ىعىستىرىپ، ءوز پوزيتسيالارىن جىلدام كۇشەيتۋى تۇر.
ىشكى نارىقتان كەلگەن بەلگى
قازاقستانداعى اۆتوسالونداردا جاڭا كولىكتەردىڭ جارىقتارى جاڭا جىل شامدارىن ەلەستەتەدى. ساتۋشىلار «مينۋس ميلليون» سىندى داڭعازا اكتسيالارمەن ساتىپ الۋشىلاردى تارتۋدا. قاراشا جانە جەلتوقسان ايلارىنىڭ ناقتى دەرەكتەرى ءالى شىققان جوق، الايدا ءدال وسى ايلار اۆتونارىقتىڭ تاريحي رەكوردتى جاڭارتقان- جانارتپاعانىن كورسەتەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جىل سوڭىندا بارلىعى 210 مىڭ كولىك ساتىلۋىن كورسەتۋى ابدەن مۇمكىن.
الايدا ءوسىمنىڭ ارتىنان باسەڭدەۋ دە جىلدام كەلۋى ىقتيمال. اۆتو ساراپشىسى ەدۋارد ەدوكوۆ سوڭعى ەكى جىلداعى قارقىندى ءوسىمنىڭ بىرتىندەپ باياۋلاپ جاتقانىن ايتادى.
- نارىق ءتىرى، ءبىراق بۇرىنعىداي قىزۋ ەمەس. حالىق «وسى نەسيەنى كوتەرە الامىز با؟ دەپ ويلانا باستادى، - دەيدى ول.
بۇل ءۇردىس اسىرەسە 10-12 ميلليون تەڭگە ارالىعىنداعى جاپپاي سەگمەنتتە انىق بايقالادى. وسى سانات كرەديتتىك تالاپتاردىڭ وزگەرىستەرىنە ەڭ سەزىمتال سانات.
قارجى شارتتارى- نارىقتىڭ باستى تەجەگىشى
ۇلتتىق بانكتىڭ بازالىق مولشەرلەمەسى %18 عا دەيىن ءوسۋى اۆتونەسيەلەردىڭ قۇنىن تىكەلەي ارتتىرىپ وتىر. بانكتەر سكورينگتى كۇشەيتىپ، قارىز الۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتىپ جاتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە كولىك الۋعا نيەتتىلەردىڭ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، اشىق دەرەككوزدەردە اۆتونەسيەلەر بويىنشا مەرزىمى وتكەن قارىزداردىڭ كوبەيىپ جاتقانى تۋرالى مالىمەتتەر كورىنە باستادى. نەسيە تولەمىنىڭ ءوسۋى، قىمباتتاۋى جانە بەرۋ مۇمكىندىگىنىڭ تومەندەۋى نارىقتىڭ سۇرانىسىن ازايتىپ وتىر.
بۇرىڭعىداي «كرەديتكە الا سالۋ» جەڭىلدىگى جوعالدى. ەندى قارجى تالاپتارى باعا مەن سۇرانىستىڭ نەگىزگى رەتتەۋشىسىنە اينالدى.
قازاقستاندا كولىك ارزانداي ما؟
اۆتوسالوندارداعى جەڭىلدىكتەرگە قاراماستان، نەگىزگى سۇراق وزگەرمەيدى: ءىرى اۆتووندىرۋشىلەر قازاقستاندا كولىك باعاسىن وبەكتيۆتى تۇردە تومەندەتە الا ما؟
ەدۋارد ەدوكوۆتىڭ ايتۋىنشا، تولىق سيكلدى زاۋىت سالۋ - بىرنەشە جىلدىق جۇمىس پەن كەم دەگەندە 500 ميلليون - 1 ميلليارد دوللار ينۆەستيسيانى تالاپ ەتەدى. ال بۇل قارجى 5-10 جىلدا وتەلۋى ءتيىس.
ەكونوميكالىق تيىمدىلىك تەك 200-300 مىڭ اۆتو وندىرگەن جاعدايدا عانا پايدا بولادى. ال بۇل بۇكىل نارىقتىڭ ەسەپكە العاننىڭ ءوزى 200 مىڭنان ءسال اسىرىپ وتىرعان، جەرگىلىكتى ءوندىرىس 50-70 مىڭ شاماسىندا شىعاتىن قازاقستان نارىعى ءۇشىن مۇمكىن ەمەس.
- اۋقىم ارتقان سايىن شىعىن ازاياتىن نەگىزگى قاعيدا بار. كورەيادا Hyundai جىلىنا 1 ميلليون كولىك جاسايدى، بىزدە - 50 مىڭ. مۇنداي جاعدايدا ءبىر كولىكتىڭ وزىندىك قۇنى بىردەي بولۋى مۇمكىن ەمەس، - دەيدى ساراپشى.
سوندىقتان وتاندىق اۆتوونەركاسىپ ون جىلدان استام ۋاقىت بويى سۋبسيديالار، جەڭىلدەتىلگەن كرەديتتەر مەن ۋتيلالىم ارقىلى ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى.
حالىقارالىق تاجىريبە- ماڭىزدى ساباق
ماسەلەن، اۆستراليادا نارىق كولەمى جىلىنا 1 ميلليون كولىكتەن اسسا دا، ۇكىمەت 30 ميلليارد دوللار قۇيعان Toyota, Ford جانە GM اۆتوزاۋىتتارى قوسىمشا دەمەۋ قارجى توقتاعاندا جابىلىپ قالعان.
- ولار 150 مىڭ اۆتو وندىرىسىمەن شىداي الماسا، قازاقستان جاعدايىن ەلەستەتىپ كورىڭىز، - دەيدى ەدوكوۆ.
ەۋروپالىق جانە امەريكالىق برەندتەردىڭ وزىندىك قۇنى جوعارى، لوگيستيكاسى قىمبات. كەيبىر ماركالار ءتىپتى نارىقتان كەتۋى مۇمكىن.
ال قىتاي برەندتەرى كەرىسىنشە ۇلەسىن ءوسىرىپ كەلەدى. 2025 -جىلى ولاردىڭ نارىقتاعى
ۇلەسى %50 عا جەتۋى ىقتيمال.
- قىتايلىقتار نارىقتى جاۋلاپ الۋ ءۇشىن ەكى جىل تەگىن قىزمەت ەتۋگە دايىن. ولاردا لوگيستيكا ارزان جانە ءوندىرىسى اۋقىمدى، - دەيدى ساراپشى.
باعا ءوسىمى جالعاسادى، ءبىراق جەڭىلدىكتەر ساقتالادى
جاڭا كولىكتەردىڭ قۇنى كەم دەگەندە تاعى %10 وسەدى دەگەن بولجام بار. جوعارى مولشەرلەمە، سالىقتىق جۇكتەمەنىڭ ارتۋى جانە جالپى بەلگىسىزدىك نارىقتاعى سۇرنىستى تەجەۋى مۇمكىن.
سوعان قاراماستان، وندىرۋشىلەر جەڭىلدىك، ءبولىپ تولەۋ نەسيەلەرىن بەرۋدى جالعاستىرادى. ونىڭ ءبىر بولىگىن شىن مانىندە ديلەرلەر ءوز قالتاسىنان جابادى.
- اۆتونارىق ءقازىر ريتەيل مودەلىن بارعان سايىن كوبىرەك قولدانا باستادى. ءبىر تاۋاردى كليەنتتى تارتۋ ماقساتىندا ءوز قۇنىمەن ساتىپ، ال قالعاندارىن ادەتتەگى ۇستەمەمەن ساتادى، - دەپ قورىتىندىلادى ساراپشى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا اقاۋى بار جاڭا اۆتوكولىكتەرگە قاتىستى پروبلەمالار قالاي شەشىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك