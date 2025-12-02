ەلىمىزدەگى اقىلى جولداردى كىمدەر قارجىلاندىرادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى اقىلى جولدار تولىعىمەن جۇرگىزۋشىلەر تولەيتىن قاراجات ەسەبىنەن جۇمىس ىستەيدى. مەملەكەتتەن قوسىمشا قارجى بولىنبەيدى.
«قازاۆتوجول» كومپانياسىنىڭ ايتۋىنشا، جول ءۇشىن تولەنگەن بارلىق قاراجات تىكەلەي جولداردى كۇتىپ ۇستاۋعا، جوندەۋگە جانە ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋعا جۇمسالادى. وسىلايشا تراسسالاردىڭ جاعدايى جاقسى دەڭگەيدە ساقتالىپ، جۇرگىزۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى قامتاماسىز ەتىلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ۇلتتىق وپەراتور رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق ماڭىزداعى اقىلى ۋچاسكەلەردى باسقارادى. تۇسەتىن قاراجات بولەك ەسەپتە جينالىپ، تەك جولدىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە عانا پايدالانىلادى: تەحنيكا ساتىپ الۋ، بەلگىلەر ورناتۋ، جارىقتاندىرۋ، جوندەۋ جۇمىستارى جانە باسقا دا قىزمەتتەر.
وتكەن جىلى اقىلى جولداردان تۇسكەن قاراجات ەسەبىنەن ۇلكەن كولەمدە جۇمىس اتقارىلدى. جولدار جوندەلدى، تەحنيكالار جاڭارتىلدى، جول بويىنا جاڭا بەلگىلەر قويىلدى، قاردان تازارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
بيىلعى جىلى دا ءتۇسىم ۇلعايىپ، اقىلى ۋچاسكەلەردىڭ اۋماعى كەڭەيدى. بۇل قاراجاتقا جاڭا تەحنيكالار الىنىپ، جولداردى جوندەۋ جانە كۇتىپ ۇستاۋ جۇمىستارى جالعاستى. كوپتەگەن جول بەلگىلەرى جاڭارتىلىپ، قورشاۋلار قالپىنا كەلتىرىلدى.
«قازاۆتوجول» قىزمەتىنە باس پروكۋراتۋرا مەن انتيكوررۋپتسيا قىزمەتى سياقتى ورگاندار تۇراقتى تۇردە باقىلاۋ جاسايدى. بارلىق قارجىلىق ەسەپتەر اۋديتتەن ءوتىپ، اشىق قولجەتىمدى بولادى. بۇل كومپانيا جۇمىسىنىڭ اشىقتىعىن كۇشەيتىپ، حالىقتىڭ سەنىمىن ارتتىرادى.
اقىلى جولدار ەلىمىزدىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ولار لوگيستيكانى جاقسارتىپ، جولداعى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرادى، بيۋجەتكە تۇسەتىن سالماقتى ازايتادى جانە تارتىلعان قاراجاتتى قايتادان ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋعا باعىتتايدى.