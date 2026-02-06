ەلىمىزدەن وسىمدىك مايىن قاي ەلدەر كوپتەپ ساتىپ الادى
استانا. KAZINFORM - مايلى داقىلدار بويىنشا نەگىزگى ەگىس القاپتارى سولتۇستىك قازاقستان، قوستاناي، پاۆلودار، اقمولا، شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا جانە اباي وبلىسىندا ورنالاسقان. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاننىڭ مايلى-توڭماي ونەركاسىبى قارقىندى دامىپ كەلەدى. بۇعان مايلى داقىلداردىڭ ەگىس القاپتارىنىڭ كەڭەيۋى، قايتا وڭدەۋ كولەمىنىڭ ارتۋى جانە ەكسپورتتىق الەۋەتتىڭ كۇشەيۋى ىقپال ەتىپ وتىر.
بىلتىر مايلى داقىلدار ەگىلگەن القاپتار 3,9 ميلليون گەكتارعا دەيىن ۇلعايدى، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 37,7 پايىزعا نەمەسە 1,1 ميلليون گەكتارعا ارتىق. ونىڭ ىشىندە كۇنباعىس ەگىس القابى 38,4 پايىزعا نەمەسە 491,1 مىڭ گەكتارعا كەڭەيتىلدى.
وڭىرلەر اكىمدىكتەرىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، 2025-جىلى 4,8 ميلليون توننا مايلى داقىل جينالعان (2024-جىلى - 3,3 ميلليون توننا)، ونىڭ ىشىندە كۇنباعىس - 2,3 ميلليون توننا (2024-جىلى - 1,8 ميلليون توننا).
قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتتىلىعى جىلىنا 5 ميلليون توننادان اسادى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 888,8 مىڭ توننا وسىمدىك مايى ءوندىرىلدى، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا (757,1 مىڭ توننا) 17,4 پايىزعا جوعارى. ونىڭ ىشىندە كۇنباعىس مايىنىڭ ءوندىرىسى 757,2 مىڭ توننانى قۇراپ، 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 17,5 پايىزعا ءوستى.
2025-جىلدىڭ 11 ايىندا وسىمدىك مايلارىنىڭ ەكسپورتى 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 34,6 پايىزعا ارتىپ وتىر.
نەگىزگى ساتىپ الۋشىلاردىڭ قاتارىندا وزبەكستان (جالپى كولەمنىڭ 46 پايىز)، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى (33,7 پايىز)، تاجىكستان (13,1 پايىز)، اۋعانستان (4,3 پايىز)، تۇرىكمەنستان (1,8 پايىز) جانە باسقا ەلدەر بار.
قازاقستان كۇنباعىس مايىن ەكسپورتتاۋشى الەمدىك توپ-10 ەلدىڭ ىشىندە 8-ورىندا تۇر، سونداي-اق ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە كۇنباعىس شروتىن ەكسپورتتاۋشى توپ-3 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى.
قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىن شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ءونىمنىڭ قوسىلعان قۇنىن ارتتىرۋ ماقساتىندا اگروونەركاسىپتىك كەشەندى دامىتۋدىڭ 2021-2030-جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسى اياسىندا مايلى داقىلداردىڭ ەگىس القاپتارىن ودان ءارى ۇلكەيتۋ كوزدەلگەن.
2023-جىلعى 1-اقپاننان باستاپ كۇنباعىستى ەكسپورتتاۋعا 20 پايىز مولشەرىندە، ءبىراق ءبىر تونناسى كەمىندە 100 ەۋرو بولاتىن ەكسپورتتىق كەدەندىك باج سالىعى ەنگىزىلدى. ەكسپورتتىق الەۋەتتى كەڭەيتۋ ماقساتىندا قىتايمەن مايلى داقىلداردى قايتا وڭدەۋ ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا قاتىستى سانيتارلىق جانە فيتوسانيتارلىق تالاپتار جونىندەگى حاتتامالارعا قول قويىلدى.
ا و ك- ءتى قولداۋ باعدارلامالارى اياسىندا قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىنا اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەر قاراستىرىلعان. سونداي-اق قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ (ق ق س) مولشەرلەمەسى 80 پايىزعا تومەندەتىلگەن.
قابىلدانعان مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى مايلى-توڭماي سالاسىنىڭ ودان ءارى دامۋىنا، وتاندىق ءونىمنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ونى سىرتقى نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋگە ىقپال ەتىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ب ا ءا- گە استىق، ەت جانە مايلى داقىلدار ەكسپورتىنىڭ كولەمىن ارتتىرماق.