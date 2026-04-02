ەلىمىزدەن 18 سپورتشى 2026-جىلعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنا شاقىرتۋ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى 2026-جىلى سەنەگالدىڭ داكار قالاسىندا وتەتىن جازعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىندا سپورتتىڭ 11 ءتۇرى بويىنشا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا 2026-جىلعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ تىزىمىنە قازاقستاننان 18 سپورتشى ەندى.
تاەكۆوندو
- 63 كەلىدەن جوعارى، قىزدار
جاعاجاي ۆولەيبولى
- كوماندا، ۇلدار (2 سپورتشى)
تاس جولداعى ۆەلوسپورت
- توپتىق جارىس، ۇلدار جانە قىزدار
- جەكەلەي جارىس (جەكەلەي ۋاقىتقا)، ۇلدار جانە قىزدار
ترياتلون
- جەكەلەي سپرينت، ۇلدار
سەمسەرلەسۋ
- قىلىش، ۇلدار
برەيكينگ
- قىزدار
بوكس
- 70 كەلىگە دەيىن، ۇلدار
- 54 كەلىگە دەيىن، قىزدار
- 57 كەلىگە دەيىن، قىزدار
دزيۋدو
- 52 كەلىگە دەيىن، قىزدار
ءجۇزۋ
- 100 مەتر ەركىن ستيل، ۇلدار
- 50 مەتر ارقامەن ءجۇزۋ، قىزدار
سپورتتىق گيمناستيكا
- جەكەلەي كوپسايىس، ۇلدار جانە قىزدار
جەڭىل اتلەتيكا
- ديسك لاقتىرۋ، ۇلدار
- 400 مەتر كەدەرگىلەر ارقىلى جۇگىرۋ، قىزدار
ايتا كەتەيىك، بەرىلگەن جولدامالار ناقتى سپورتشىلاردىڭ اتىنا بەكىتىلمەگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ۇلتتىق فەدەراتسيالار تاراپىنان قاتىسۋعا رەسمي راستاۋ كۇتىلۋدە.
وليمپيادا جولدامالارىن ءبولۋ 1-6-ءساۋىر ارالىعىندا حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەتى بەكىتكەن قاتىسۋ قاعيدالارىنا سايكەس، حالىقارالىق فەدەراتسيالارمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلەدى. وسى كەزەڭ اياقتالعاننان كەيىن جولدامالاردى قايتا ءبولۋ قاراستىرىلعان، ول 2026-جىلدىڭ 23-مامىرىنا دەيىن جالعاسادى. سونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاس وليمپياداشىلاردىڭ تولىق قۇرامى انىقتالادى.
ايتا كەتەرلىگى، داكاردا (سەنەگال) وتەتىن ءدۇبىرلى دودا تاريحتاعى ءتورتىنشى جازعى جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسى بولماق جانە العاش رەت افريكا قۇرلىعىندا ۇيىمداستىرىلادى.
بۇعان دەيىنگى وليمپيادالاردان ايىرماشىلىعى - 2026-جىلى ءداستۇرلى ىرىكتەۋ جارىستارى وتكىزىلمەيدى. ونىڭ ورنىنا جولدامالار حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەتى مەن حالىقارالىق فەدەراتسيالار ارقىلى بولىنەدى.
جارىستىڭ جابىلۋ سالتاناتى وتەتىن ساتتە قاتىسۋشىلاردىڭ جاسى 17 جاستان اسپاۋى ءتيىس. ال ەڭ تومەنگى جاس شەگىن ءاربىر حالىقارالىق فەدەراتسيا ءوز تالاپتارىنا سايكەس جەكە بەلگىلەيدى.
جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسى داكاردا 31-قازان مەن 13-قاراشا ارالىعىندا وتەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندىق سپورتشىلارعا وليمپياداعا دايىندىق ءۇشىن 2500 دوللاردان تولەنگەنىن جازعان ەدىك.