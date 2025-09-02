ەلىمىزدە ينفلياتسيانىڭ ءوسىمى 12,2 پايىزدى قۇرادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى تامىزدا تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنىڭ ايلىق دەڭگەيى 1 پايىز بولدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ءمالىم ەتتى.
ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنان باعانىڭ پيازعا 25,9 پايىز، كارتوپقا - 21,9 پايىز، سابىزگە - 16,5 پايىز، قىزىلشاعا - 13,8 پايىز، قىزاناققا - 13,7 پايىز، جۇزىمگە - 11,9 پايىز، قىرىققاباتقا - 7,6 پايىز، بانانعا 4,1 پايىز تومەندەگەن. كەرىسىنشە باعا شوكولادقا - 3,8 پايىز، كوفەگە، ليمونعا - 2,6 پايىزدان، قاراقۇمىق جارماسىنا - 1,9 پايىز، كىلەگەيگە 1,4 پايىز وسكەن.
ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردان اعىمداعى جىلدىڭ تامىز ايىندا اس ءۇي پليتاسى - 6,3 پايىز، توڭازىتقىش 2,6 پايىز ارزانداعان. زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن ساعات - 1,6 پايىز، جەكە تۇتىنۋ تاۋارلارى 0,8 پايىز قىمباتتاعان.
اۋە جولاۋشىلار كولىگى قىزمەتتەرىنە باعا 11,3 پايىز تومەندەدى، ال ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەر 1 پايىز جوعارىلادى.
2025-جىلعى تامىزدا جىلدىق ماندە ينفلياتسيا 12,2 پايىز قۇرادى.
جىلدىق كورسەتكىشتە كۇرىش - 8,5 پايىز، كەپتىرىلگەن ورىك - 3,4 پايىز، قاراقۇمىق جارماسى 2,5 پايىز ارزاندادى. كەپتىرىلگەن جەمىستەر مەن جاڭعاقتار 2,3 پايىز قىمباتتادى.
ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلارىنان باعا توڭازىتقىشقا - 24,5 پايىز، ەلەكترلى شاينەككە 25,7 پايىز تومەندەدى. باعا دەڭگەيى اس ءۇي كەرەك- جاراقتارىنا - 5,9 پايىز، ۇتىكتەۋ تاقتايىنا - 5,8 پايىز، ەلەكترلى ەت تارتقىشقا 3,1 پايىز جوعارىلادى.
باعا 2024-جىلعى تامىزبەن سالىستىرعاندا اياق كيىم جوڭدەۋ قىزمەتتەرىنە - 9,4 پايىز، تۇرعىن ءۇي-جايلاردى جوندەۋ جانە قىزمەت كورسەتۋدە 7,1 پايىز جوعارىلادى. جاتتىعۋ زالدارىنىڭ قىزمەتتەرى - 9,3 پايىز، باسسەين قىزمەتتەرى 10 پايىز قىمباتتادى.
ينفلياتسيا دەڭگەيىن سيپاتتايتىن تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اي سايىن ەسەپتەلەدى. باقىلاۋلار قىزمەتتەر مەن تاۋارلاردىڭ تاريفتەرى مەن باعالارى - بارلىعى 508 پوزيتسيا بويىنشا جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيا بويىنشا ديناميكالىق وزگەرىستەردى 2018-جىلدان باستاپ كورسەتكىشتەر قامتىلعان ارنايى ازىرلەنگەن ينتەراكتيۆتى داشبوردتا كورۋگە بولادى.
2025-جىلعى قاڭتاردان باستاپ تۇتىنۋ باعالارىنىڭ يندەكسىن ەسەپتەگەندە ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۇلەسى - 40,0 پايىز، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار - 30,3 پايىز، اقىلى قىزمەتتەر 29,7 پايىز قۇرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بيىلعى ينفلياتسيا بولجامىن جاريا ەتكەن بولاتىن.