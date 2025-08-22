ەلىمىزدە وتاندىق قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ۇلەسى قانداي
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى شەتەلدەن كوبىنە قانداي ماتەريالدار جەتكىزىلىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى.
- 2024-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتاندىق قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ۇلەسى 67 پايىزدى قۇرادى. قازىرگى كەزدە، 2025-جىلدىڭ 1-جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 70 پايىزعا ىشكى نارىق وتاندىق ونىممەن قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر. وسى ايتىلىپ وتكەن كەزەڭدە ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى اقپاراتىنا سايكەس، 713,1 ميلليارد تەڭگەگە وتاندىق ءونىم ءوندىرىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن اقپاراتىندا.
قازىر شەت ەلدەردەن كەراميكالىق تاقتاي، كەراميكالىق سانيتارلى-تەحنيكالىق ونىمدەر، وتقا ءتوزىمدى كىرپىشتەر تاسىمالدانادى.
- جوعارىدا ايتىلىپ وتكەن اسا كوپ يمپورتتالاتىن ماتەريالداردى وتاندىق ونىممەن الماستىرۋ ماقساتىندا بىلتىردىڭ اياعىندا «Wan Sheng Ceramic» ج ش س (كەراميكالىق تاقتاي)، «Almaty Insulation» ج ش س (جىلۋ وقشاۋلاعىش ماتەريالدار)، «سەمەي قۇرىلىس ماتەريالدارى» ج ش س (قاسبەتكە ارنالعان فيبروتسەمەنتتى پانەل) زاۋىتتارى ىسكە قوسىلدى. سونىمەن قاتار، سانيتارلى-كەراميكالىق ونىمدەر ءوندىرۋ ماقساتىندا قىزىلوردا وبلىسىندا ينۆەستورمەن كەلىسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2025-جىلدىڭ 1-جارتىجىلدىعىندا يمپورتتى الماستىرۋ ماقساتىندا ىسكە قوسىلعان ونەركاسىپ ورىندارىنىڭ ارقاسىندا كەراميكالىق تاقتاي (%179) جانە فيبروتسەمەنتتى پانەلدىڭ (700 ميلليون شارشى مەتر) وندىرىستىك كولەمى ۇلعايىپ وتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ەسكە سالساق، بيىل كوكتەمدە قازاقستان قالالارىندا قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ باعاسى قانشا تۇراتىنىن جازعان ەدىك.