ەلىمىزدە وقۋلىقتاردى دايىنداۋ جانە باقىلاۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسىنىڭ نۇسقاماسى بويىنشا وقۋلىقتار مەن وقۋ- ادىستەمەلىك كەشەندى (و ا ك) دايىنداۋعا، ساراپتاۋعا جانە مونيتورينگتەۋگە بايلانىستى نورماتيۆتىك بازانى جاڭارتۋ جانە نەگىزگى پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلدى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، وتكەن جىلدىڭ اقپان ايىندا ورتا ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋعا جانە ساپاسىن ارتتىرۋعا بولىنگەن قاراجاتتىڭ پايدالانىلۋ تيىمدىلىگىنە مەملەكەتتىك اۋديت جۇرگىزىلدى. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ق ر وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنە وقۋلىقتار مەن وقۋ-ادىستەمەلىك كەشەندەردى دايىنداۋ، ساراپتاۋ، سىناقتان وتكىزۋ، مونيتورينگتەۋ جانە باسىپ شىعارۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تاپسىرىلدى.
وزگەرىستەردە:
ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ جەكەلەگەن باسپالارعا سۇراۋ سالماي تاقىرىپتىق جوسپاردى بەكىتۋى؛
تاقىرىپتىق جوسپاردى مىندەتتى تۇردە جاريالاۋ؛
اۆتورلىق ۇجىمعا ءتيىستى ءبىلىمى مەن جۇمىس تاجىريبەسى بار كەمىندە ءۇش بىلىكتى مامان قوسۋ تۋرالى تالاپتى ەنگىزۋ؛
وقۋلىقتارعا ساراپتامالىق باعالاۋ جۇرگىزۋدىڭ ناقتى ولشەمشارتتارىن بەلگىلەۋ؛
وقۋلىقتاردى جاڭارتۋدىڭ 5 جىلدىق مەرزىمىن ساقتاۋ ءۇشىن وقۋلىقتار مەن و ا ك ساپاسىن مونيتورينگتەۋ تاسىلدەرىن جاڭارتۋ كوزدەلۋگە ءتيىس بولدى.
- ناتيجەسىندە اتالعان وزگەرىستەر ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ 24-قاراشاداعى بۇيرىعىمەن بەكىتىلدى. جاڭارتىلعان نورمالار تاقىرىپتىق جوسپاردى قالىپتاستىرۋ ءتارتىبىن، اۆتورلىق ۇجىم قۇرامىنا قويىلاتىن تالاپتاردى، ساراپتامالىق باعالاۋ ولشەم-شارتتارىن رەگلامەنتتەيدى، سونداي-اق وقۋلىقتار مەن واك ساپاسىن مونيتورينگتەۋ راسىمدەرىن ناقتىلايدى. تاقىرىپتىق جوسپار ەندى اۆتوماتتى تۇردە جاسالادى: باسپالار مەن ازىرلەۋشىلەر رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ءبىلىم مازمۇنىن ساراپتاۋ ورتالىعىنىڭ www.bmso.kz ينتەرنەت-رەسۋرسى ارقىلى ءوتىنىم بەرەدى. وقۋلىقتار مەن ەلەكتروندىق وقۋلىقتاردى دايىنداۋدى قۇرامىندا ءتيىستى وقىتۋ كۋرستارىنان وتكەن عالىمدار، ادىسكەرلەر جانە پەداگوگتەر بار اۆتورلىق ۇجىمنان تۇراتىن ازىرلەۋشىلەر نەمەسە باسپالار جۇزەگە اسىراتىنى بەكىتىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان قوسا مينيسترلىككە مەكتەپتەردىڭ كىتاپحانا قورلارىن ەسەپكە الۋ جانە باقىلاۋ پروتسەستەرىن، سونداي-اق وقۋلىقتار مەن واك- ءنى ساراپتاماعا قابىلداۋدى اۆتوماتتاندىرۋ تاپسىرىلدى. نەگىزگى پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋدى جانە نورماتيۆتىك بازانى ايتارلىقتاي پىسىقتاۋدى قامتيتىن قابىلدانعان شارالار وقۋلىقتار مەن ىلەسپە ماتەريالداردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا، سۋبەكتيۆتىلىك پەن قاتەلىككە جول بەرۋ تاۋەكەلدەرىن ازايتۋعا، سونداي-اق ولاردىڭ ۋاقىتىلى جاڭارتىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ەلدەگى ەكى ءىرى قوردى تەكسەرەتىنىن جازعان ەدىك.