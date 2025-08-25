ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:28, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە توتەنشە جاعدايدان حاباردار ەتۋ قاعيداسى جاڭاردى

    استانا. KAZINFORM - حالىقتى توتەنشە جاعدايدان قۇلاعدار ەتۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى.

    Сирена
    Фото: gov.kz

    توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزگەن قۇجاتتا ايتىلعانداي، «بارشانىڭ نازارىنا!» دابىلى ىسكە قوسىلعان جاعدايدا حابارلاۋ جۇيەسى حالىققا توتەنشە جاعدايدىڭ قاۋپى نەمەسە تۋىنداۋى تۋرالى جانە ءىس-قيمىل ءتارتىبى جونىندەگى اقپاراتتى ءبىر مەزگىلدە ءارى بىرنەشە رەت جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى.

    - ءبىرتۇتاس «بارشانىڭ نازارىنا!» دابىل سيگنالىنىڭ ۇزاقتىعى - 1 مينۋت. دابىلدان كەيىن ۇزاقتىعى 5 مينۋتقا دەيىنگى اقپاراتتىق حابارلاما مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلىندە تاراتىلادى. 1 ساعات ىشىندە اقپاراتتىق حابارلامانى 3 رەتتەن ارتىق قايتالاۋعا بولمايدى ءارى ول حابارلاۋ جۇيەسىن پايدالانۋدى دوعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن توقتاتىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    «بارشانىڭ نازارىنا!» دابىل سيگنالىنان كەيىن حالىق ءىس-قيمىل، ياعني ارەكەت ەتۋ نۇسقاۋلىقتى الىپ، ونى ورىنداۋ ءۇشىن قولدا بار اقپارات الۋ قۇرالىن پايدالانادى.

    حالىققا توتەنشە جاعدايدىڭ ءقاۋپى تۋرالى پروفيلاكتيكالىق سيپاتتاعى اقپاراتتى جەتكىزۋ سيرەنالىق-دىبىستىق قۇرىلعىلار ارقىلى ءۇش رەت قايتالاپ بەرۋ، تەلە-جانە راديوحابار تاراتۋ جەلىلەرىن بۇعاتتاۋ، موبيلدى قوسىمشالاردا، رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى اككاۋنتتاردا جاريالاۋ، سونداي-اق ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ جەلىلەرى بويىنشا، سونىڭ ىشىندە Cell Broadcast تەحنولوگياسىن قولدانا وتىرىپ، SMS تاراتۋ جولىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.

    سيرەنالىق-دىبىستىق قۇرىلعىلار ارقىلى اقپارات جەتكىزۋ ۋاقىتى ساعات 08:00 دەن 22:00 گە دەيىنگى ارالىقتا جۇزەگە اسىرىلادى.

    بۇيرىق 2025-جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. تولىعىراق سىلتەمەگە ءوتىپ تانىسۋعا بولادى.

    بۇعان دەيىن توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن قۇتقارۋشىلارعا ۇستەمەاقى تولەۋ قاعيدالارى جاڭارتىلعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
