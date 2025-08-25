ەلىمىزدە توتەنشە جاعدايدان حاباردار ەتۋ قاعيداسى جاڭاردى
استانا. KAZINFORM - حالىقتى توتەنشە جاعدايدان قۇلاعدار ەتۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزگەن قۇجاتتا ايتىلعانداي، «بارشانىڭ نازارىنا!» دابىلى ىسكە قوسىلعان جاعدايدا حابارلاۋ جۇيەسى حالىققا توتەنشە جاعدايدىڭ قاۋپى نەمەسە تۋىنداۋى تۋرالى جانە ءىس-قيمىل ءتارتىبى جونىندەگى اقپاراتتى ءبىر مەزگىلدە ءارى بىرنەشە رەت جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- ءبىرتۇتاس «بارشانىڭ نازارىنا!» دابىل سيگنالىنىڭ ۇزاقتىعى - 1 مينۋت. دابىلدان كەيىن ۇزاقتىعى 5 مينۋتقا دەيىنگى اقپاراتتىق حابارلاما مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلىندە تاراتىلادى. 1 ساعات ىشىندە اقپاراتتىق حابارلامانى 3 رەتتەن ارتىق قايتالاۋعا بولمايدى ءارى ول حابارلاۋ جۇيەسىن پايدالانۋدى دوعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن توقتاتىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
«بارشانىڭ نازارىنا!» دابىل سيگنالىنان كەيىن حالىق ءىس-قيمىل، ياعني ارەكەت ەتۋ نۇسقاۋلىقتى الىپ، ونى ورىنداۋ ءۇشىن قولدا بار اقپارات الۋ قۇرالىن پايدالانادى.
حالىققا توتەنشە جاعدايدىڭ ءقاۋپى تۋرالى پروفيلاكتيكالىق سيپاتتاعى اقپاراتتى جەتكىزۋ سيرەنالىق-دىبىستىق قۇرىلعىلار ارقىلى ءۇش رەت قايتالاپ بەرۋ، تەلە-جانە راديوحابار تاراتۋ جەلىلەرىن بۇعاتتاۋ، موبيلدى قوسىمشالاردا، رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى اككاۋنتتاردا جاريالاۋ، سونداي-اق ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ جەلىلەرى بويىنشا، سونىڭ ىشىندە Cell Broadcast تەحنولوگياسىن قولدانا وتىرىپ، SMS تاراتۋ جولىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
سيرەنالىق-دىبىستىق قۇرىلعىلار ارقىلى اقپارات جەتكىزۋ ۋاقىتى ساعات 08:00 دەن 22:00 گە دەيىنگى ارالىقتا جۇزەگە اسىرىلادى.
بۇيرىق 2025-جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. تولىعىراق سىلتەمەگە ءوتىپ تانىسۋعا بولادى.
