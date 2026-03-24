ەلىمىزدە تۋريزم سالاسىندا كاسىبي ماماندار جەتىسپەيدى
استانا. قازاقپارات - 2029 -جىلعا دەيىن بۇل سەكتوردا جۇمىسپەن قامتۋ كورسەتكىشىن 800 مىڭ ادامعا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل جونىندە ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.
- قازاقستان تۋريزم سالاسىندا كادرلاردىڭ قولجەتىمدىلىگى بويىنشا 136 ەلدىڭ ىشىندە 71-ورىندا. بۇل كورسەتكىش كادر تاپشىلىعىنىڭ بار ەكەنىن دالەلدەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان سەكتوردا 2023 -جىلى - 520 مىڭ، 2024 -جىلى - 550 مىڭ، 2025 -جىلى - 590 مىڭ ادام جۇمىس ىستەگەن. ال بيىل 640 مىڭ مامان قىزمەت ەتىپ جاتىر. الداعى جىلداردا بۇل كورسەتكىش ودان ءارى جوعارىلاماق.
- تۋريزم سالاسىنداعى ماماندار سانىن 2027 -جىلى - 690 مىڭ، 2028 -جىلى - 740 مىڭ، 2029 -جىلى - 800 مىڭعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، رەسپۋبليكانىڭ 49 جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا تۋريزم سالاسىندا كادرلار دايارلانادى. قازىر بۇل ماماندىق بويىنشا 12 مىڭ ازامات ءبىلىم الىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا العاش رەت تۋريزم سالاسى بويىنشا وڭىرلىك ءبىلىم بەرۋ- وندىرىستىك كلاستەرى ىسكە قوسىلعانىن جازعانبىز.