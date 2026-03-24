ەلىمىزدە تازارۋ كۇنىنە ەكى مىڭ جاس بەلسەنە قاتىستى
استانا. قازاقپارات – 23-ناۋرىز - تازارۋ كۇنى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە كەڭ كولەمدە اتاپ ءوتىلىپ، وعان جاستار بەلسەندى اتسالىستى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شارالارعا ەلىمىزدىڭ جەتەكشى جاستار جانە قوعامدىق ۇيىمدارى قاتىستى. جالپى قاتىسۋشىلار سانى شامامەن 2 مىڭ ادامدى قۇرادى.
ايتۋلى باستامالاردىڭ ءبىرى - ەكولوگيالىق مادەنيەت پەن جەكە جاۋاپكەرشىلىكتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان «وزىڭنەن باستا» چەللەندجى. باستامانى «Jasyl El» جاستار ەڭبەك جاساقتارىنىڭ مۇشەلەرى قولعا الىپ، ول بۇكىل ەل جاستارى اراسىندا كەڭ قولداۋ تاۋىپ، بارلىق ءوڭىردى قامتىدى.
سونىمەن قاتار وڭىرلىك جاستار رەسۋرستىق ورتالىقتارى مەرەكەلىك ءىس-شارالار اياقتالعاننان كەيىن قوعامدىق كەڭىستىكتەر مەن ناۋرىز تويلانعان ورىنداردى تازالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىنىڭ جاستارى تابيعي بۇلاقتار مەن سۋ كوزدەرىن تازارتۋعا باعىتتالعان «ءمولدىر بۇلاق» ەكولوگيالىق اكسياسىنا بەلسەندى قاتىستى.
اتالعان ءىس-شارالار ناۋرىز داستۇرىندە ورنىققان تازالىق، تابيعاتقا جاناشىرلىق جانە ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىك قۇندىلىقتارى توڭىرەگىندە جاستاردىڭ توپتاسۋىنىڭ جارقىن كورىنىسىنە اينالدى.