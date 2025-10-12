ەلىمىزدە ەستۋ قابىلەتى ناشار جاسوسپىرىمدەر كوبەيگەن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ەستۋ قابىلەتى ناشارلاعان جاسوسپىرىمدەردىڭ سانى ارتقان. ماماندار بۇعان قۇلاققاپ پەن ارتىق شۋدىڭ دا اسەرى بولاتىنىن ايتىپ وتىر.
- قوعامداعى شۋدىڭ ارتۋى، قۇلاقتاعى ينفەكتسيالار مەن جاراقاتتار دا ەستۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلاۋىنا سەبەپ بولادى. كەيىنگى ستاتيستيكالىق دەرەكتەرگە سايكەس، 12-17 جاس ارالىعىنداعى بالالاردا ەستۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋى بايقالادى. قۇلاعى اۋىرلاعان جاسوسپىرىمدەر سانى %15-20 عا ارتقان، - دەيدى دارىگەر اقبايان نۇرعابىل قىزى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
تاجىريبەلى مامان جاسوسپىرىمدەردەگى بۇل ماسەلەگە قۇلاققاپتىڭ تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن ايتادى.
- جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ەستۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋى كوبىنەسە قۇلاققاپتى دۇرىس پايدالانباۋمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. قۇلاققاپ ارقىلى بەرىلەتىن دىبىستىڭ دەڭگەيىن %60 دان اسىرماۋ قاجەت، سەبەبى ودان جوعارى دىبىس قۇلاقتىڭ ىشكى قۇرىلىمىنا كەرى اسەرىن تيگىزەدى. قازىرگى ۋاقىتتا «60/60» دەگەن ەرەجە كەڭىنەن قولدانىلادى: دىبىستىڭ دەڭگەيى %60 دان اسپاۋى كەرەك جانە قۇلاققاپپەن تىڭداۋ ۋاقىتى 60 مينۋتتان ۇزاق بولماۋى ءتيىس. بۇل شارالار دىبىستىڭ قۇلاقتا قىسىم تۋدىرۋىنىڭ الدىن الادى، سەبەبى قىسىم جوعارىلاعاندا قۇلاقتا شۋ پايدا بولىپ، بۇل ەستۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋىنە اكەلەدى. قۇلاققاپتار قۇلاقتاعى باكتەريالاردىڭ كوبەيۋىنە ىقپال ەتەدى، بۇل قۇلاقتا قابىنۋ تۋدىرۋى مۇمكىن جانە ەستۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلاۋىنا اكەلەدى، - دەيدى ول.
ستۋديا قوناعى قۇلاق اۋرۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن اتا- انالارعا بىرنەشە كەڭەس بەردى.
- ەگەر بالا سويلەگەن ءسوزىڭىزدى بىرنەشە رەت دۇرىس ەستىمەسە، وندا ول قۇلاقتىڭ ناشارلاي باستاعانىن بىلدىرەدى. بالالاردا باس اينالۋ، تەپە-تەڭدىكتى ۇستاي الماۋ سياقتى قوسىمشا بەلگىلەر دە بايقالۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا تەز ارادا لور دارىگەرىنە قارالۋ قاجەت. اتا-انالارعا بالالارىنىڭ قۇلاققاپتى پايدالانۋ ۋاقىتىن شەكتەۋ ماڭىزدى. مەن جىلىنا كەمى ءبىر رەت لور دارىگەرىنە قارالىپ تۇرۋدى ۇسىنامىن، - دەيدى اقبايان نۇرعابىل قىزى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە مۇگەدەكتىگى جوق ادامدار دا مەديتسينالىق كورسەتىلىمدەر بويىنشا ەستۋ پروتەزىمەن تەگىن قامتىلادى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت