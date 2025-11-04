ەلىمىزدە قاي فۋتبول كلۋبتار جەكەمەنشىككە بەرىلدى؟
استانا. قازاقپارات – قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ (ق ف ف) باس حاتشىسى داۆيد لوريا ۇكىمەت وتىرىسىندا وتاندىق فۋتبولدىڭ قازىرگى دامۋ باعىتى مەن الداعى جوسپارلار تۋرالى بايانداما جاسادى.
ول كلۋبتاردى جەكەشەلەندىرۋ پروتسەسىن فۋتبولدىڭ تۇراقتى دامۋىنىڭ ماڭىزدى قادامى دەپ اتاپ ءوتتى، الايدا ەلىمىزدەگى ستاديونداردىڭ ناشار جاعدايى ءالى دە باستى كەدەرگى ەكەنىن اشىق ايتتى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
كلۋبتاردى جەكەشەلەندىرۋ: 45 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا
باس حاتشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ءبىرقاتار وتاندىق كلۋب جەكەشەلەندىرۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. 30-قازاندا قىزىلوردالىق «قايسار» كلۋبى رەسمي تۇردە جەكەمەنشىككە ءوتىپ، «TAU Group LTD» كومپانياسىنىڭ باسشىسى يسلامعالي قوزباقوۆتىڭ باسقارۋىنا بەرىلدى. كلۋب جانىنان فۋتبول اكادەمياسىن سالۋ ءۇشىن قالا اكىمدىگى ارنايى جەر تەلىمىن ءبولىپ وتىر. جوبانىڭ جالپى قۇنى - 12 ميلليارد تەڭگە.
سول سياقتى «قىزىلجار س ك» كلۋبىن دا جەكەشەلەندىرۋ 7-قاراشاعا دەيىن اياقتالماق. ينۆەستور جىل سايىن كەمىندە 1 ميلليارد تەڭگە كلۋبتىڭ دامۋى مەن ينفراقۇرىلىمىنا، سونداي-اق جاس ويىنشىلاردى دايىنداۋعا جۇمساماق.
استانا اكىمدىگى «جەڭىس» كلۋبىنا دا زاماناۋي فۋتبول اكادەمياسىن سالۋعا جەر ءبولىپ، جەكەشەلەندىرۋ پروتسەسىن جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل باعىتتاعى ينۆەستيتسيا كولەمى شامامەن 16 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى.
كەلەسى كەزەكتە قاراعاندىنىڭ «شاحتەرى» تۇر. كلۋب مۇلكى تولىق باعالانىپ، قاراشا ايىندا ءماسليحاتتىڭ قوعامدىق تىڭداۋلارى وتپەك. سودان كەيىن اۋكسيون ارقىلى جەكەمەنشىككە ساتىلادى. ينۆەستيتسيا كولەمى 18 ميلليارد تەڭگە، ونىڭ 12 ميللياردى اكادەميا قۇرىلىسىنا، 6 ميللياردى بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋعا باعىتتالادى.
جالپى، كلۋبتاردى جەكەشەلەندىرۋ ارقىلى فۋتبول سالاسىنا 45 ميلليارد تەڭگەدەن استام جەكە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ وتىر. بۇل - مەملەكەتتىك بيۋجەتكە سالماق تۇسىرمەي، فۋتبولدىڭ تۇراقتى دامۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى قادام، - دەدى لوريا.
ستاديوندارىمىز زامان تالابىنا ساي ەمەس
باس حاتشى بايانداماسىندا فۋتبولدىڭ دامۋى ءۇشىن ينفراقۇرىلىمنىڭ ساپاسى شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
ءبىز سوڭعى جىلدارى فۋتبولدىڭ تانىمالدىعىنىڭ ارتقانىن كورىپ وتىرمىز. 2025-جىلعى پرەمەر-ليگا ماتچتارىنا 1 ميلليونعا جۋىق كورەرمەن كەلدى - بۇل رەكورد. ءبىراق، وكىنىشكە قاراي، كوپتەگەن ارەنالاردىڭ سىيىمدىلىعى مەن جاعدايى بۇل ءوسىمدى ۇستاپ تۇرا الماي وتىر، - دەدى ول.
بالالار مەن بۇقارالىق فۋتبول
ق ف ف باس حاتشىسى سونداي-اق بالالار مەن جاستار فۋتبولىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ جاتقانىن ايتتى.
2025-جىلى «ۇلتتىق مەكتەپ ليگاسى» جوباسىنا 850 مىڭ وقۋشى، ال فۋتزال بويىنشا 186 مىڭ بالا قاتىسقان. سونىمەن بىرگە «بالداۋرەن» تۋرنيرىنىڭ فينالىنا 220 دان استام بالا جولداما العان.
سونىمەن قاتار ۋەفا جانە فيفا قولداۋىمەن ەلدە 100 شاعىن فۋتبول الاڭى سالۋ جوباسى باستالدى، ونىڭ ەكەۋى قازىردىڭ وزىندە كوكشەتاۋ مەن حرومتاۋدا پايدالانۋعا بەرىلگەن.
«ەلىم-اي» - جاڭا مودەلدەگى پيلوتتىق كلۋب
سەمەيدىڭ «ەلىم-اي» كلۋبى ەلدەگى العاشقى «كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعام» (ناو) فورماتىنداعى كلۋبقا اينالدى.
بۇل مودەل كلۋبتىڭ اشىقتىعىن ارتتىرىپ، مەملەكەت، بيزنەس جانە قوعامنىڭ بىرلەسە جۇمىس ىستەۋىنە جول اشادى. «رەال مادريد» پەن «بارسەلونا» سياقتى كلۋبتاردىڭ تاجىريبەسىنە سۇيەنىپ وتىرمىز، - دەدى داۆيد لوريا.
كلۋبتىڭ العاشقى اكسيالارىنىڭ جالپى قۇنى 100 ميلليون تەڭگە، ال العاشقى اكسيونەرلەر قاتارىندا قوعام قايراتكەرلەرى مەن سپورت ارداگەرلەرى بار.
قورىتىندى
لوريا ءوز سوزىندە فۋتبولدىڭ دامۋى تەك كلۋبتىق دەڭگەيمەن شەكتەلمەۋى ءتيىس ەكەنىن، ول بۇكىل قوعامدى بىرىكتىرەتىن الەۋمەتتىك كۇش ەكەنىن ايتتى.
فۋتبول - جاي ويىن ەمەس، ول ۇلتتىق ماقتانىش پەن بىرلىكتىڭ سيمۆولى. ءبىراق ول ءۇشىن بىزگە تەك تالانت ەمەس، ساپالى ينفراقۇرىلىم مەن تۇراقتى باسقارۋ قاجەت. ءبىز دۇرىس باعىتتا كەلە جاتىرمىز، مۇنىڭ ءبارى قازاقستان فۋتبولىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايشىقتايدى، - دەدى ق ف ف باس حاتشىسى.
راس، بيىل فۋتبولعا دەگەن كورەرمەن قىزىعۋشىلىعى ءبىراز ارتقانداي. بۇعان «قايرات» كلۋبىنىڭ تۇڭعىش رەت چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە شىعۋى دا اسەر ەتكەنى انىق. الايدا، لوريا ايتقانداي، وتاندىق فۋتبول جوعارى دەڭگەيگە جەتتى دەۋگە ءالى ەرتە. ەلىمىزدەگى ستاديونداردىڭ جاعدايى مەن ينفراقۇرىلىمنىڭ تاپشىلىعىنا، اسىرەسە وڭىرلەردەگى قاجەتتى قۇرال-جابدىقتىڭ جەتىسپەۋشىلىگىن، سپورتتاعى مەديتسينا ماسەلەسىن سارالاساڭ، ەل فۋتبولى ساپالى سەرپىلىس جاسادى دەپ ايتۋ قيىن.