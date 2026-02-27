ەلىمىزدە قانشا بالا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا وتىرىسىندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن العاش رەت 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى. قۇجات بالالىق شاق ماسەلەلەرىنە ءبىرىڭعاي كوزقاراس قالىپتاستىرىپ، قولدانىستاعى شارالار مەن باعدارلامالاردى تۇتاس جۇيەگە بىرىكتىرەدى.
- تۇجىرىمدامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - ءاربىر بالانىڭ ءبىلىم الۋ، دەنساۋلىعىن ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعالۋ جانە وتباسىندا تاربيەلەنۋ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇيەلى ءارى ۇيلەستىرىلگەن ءتاسىلدى قالىپتاستىرۋ. وسى ماقساتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن قۇجات بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە، پسيحولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك قولداۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، سونداي-اق ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى نىعايتۋعا باعىتتالعان. قازاقستان بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا ارنالعان ماقساتتى ۇلتتىق ستراتەگياسى بار ساناۋلى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
بۇگىندە ەلىمىزدە 6902492 بالا تۇرادى، بۇل حالىق سانىنىڭ ۇشتەن ءبىرىن قۇرايدى. سوڭعى 10 جىلدا بالالار سانى شامامەن 1,5 ميلليونعا ارتتى. بۇل ينفراقۇرىلىم مەن قولداۋ جۇيەسىن ودان ءارى نىعايتۋدى تالاپ ەتەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە جانە زورلىق-زومبىلىققا نولدىك توزىمدىلىك پرينسيپىن ەنگىزۋگە باعىتتالعان 10 زاڭ قابىلداندى. 2025 -جىلى زاڭناماعا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتى بەكىتەتىن قوسىمشا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. 237 مىڭنان استام بالا پسيحولوگيالىق- مەديتسينالىق-پەداگوگيكالىق قولداۋمەن قامتىلعان، ونىڭ ىشىندە شامامەن 17 مىڭ بالا ۇيدە ءبىلىم الادى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 3,8 مىڭ پەداگوگ- اسسيستەنت جانە 10 مىڭنان استام ارنايى پەداگوگ جۇمىس ىستەيدى.
بالالاردىڭ تاماقتانۋى مەن سانيتاريالىق قاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. مەكتەپتەگى تاماقتانۋدىڭ جاڭا ستاندارتى ەنگىزىلىپ، ءونىم ساپاسى مەن سانيتاريالىق تالاپتاردىڭ ساقتالۋىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا «اقشا بالاعا بەرىلەدى» قاعيداتى بويىنشا ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ ەنگىزىلدى. بۇل تەتىك كەزەكتى ەكى ەسەگە قىسقارتۋعا جانە 21 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجاتتى ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ەلىمىزدە 11900 بالاباقشا جۇمىس ىستەيدى، وندا شامامەن 1 ميلليون بالا تاربيەلەنۋدە، ال مەكتەپكە دەيىنگى سىنىپتاردا 163 مىڭنان استام بالا ءبىلىم الۋدا.
«قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ بالالار ساياساتىن جۇيەلى دامىتۋعا جانە ءاربىر بالا ءۇشىن تەڭ مۇمكىندىكتەر قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەلىك ايدا بالايەۆا 2030 -جىلعا دەيىنگى «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ۇسىنعان ەدى.