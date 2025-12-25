ەلىمىزدە قانشا شەتەل ازاماتى ەڭبەك ەتەدى، باسىم بولىگى قاي ەلدەردەن كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ رۇقساتىمەن قازاقستان اۋماعىندا 14103 شەتەل ازاماتى ەڭبەك ەتەدى.
شەتەل جۇمىس كۇشىن تارتۋعا رۇقساتتاردىڭ اراسىندا مىناداي ساناتتار بار: باسشىلار مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارى ءۇشىن 537 رۇقسات (ءبىرىنشى سانات)، قۇرىلىمدىق بولىمشەلەردىڭ باسشىلارى ءۇشىن 2244 رۇقسات (ەكىنشى سانات). تارتىلعان ش ج ك نەگىزگى بولىگى ءۇشىنشى (ماماندار) جانە ءتورتىنشى (بىلىكتى جۇمىسشىلار) ساناتتارعا جاتادى - تيىسىنشە ولار 3784 جانە 1271 ادام. سونداي-اق ماۋسىمدىق جۇمىستارعا 2299 ادام، ال كورپوراتيۆتىك اۋىستىرۋ اياسىندا 3970 ادام تارتىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا شجك پايدالاناتىن 1817 جۇمىس بەرۋشى بار. ولاردا 334,4 مىڭنان استام قازاقستان ازاماتى جۇمىس ىستەيدى، بۇل قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانىنىڭ %96 ى.
- ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرى بويىنشا ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىندەر: قۇرىلىس سالاسىندا - 4993 ادام، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى - 2316 ادام، تاۋ-كەن ونەركاسىبى جانە كارەرلەردى قازۋ - 1235 ادام، وڭدەۋ ونەركاسىبى - 1155 ادام.
ەڭبەك ميگرانتتارى كەلەتىن نەگىزگى ەلدەر: قىتاي - 5604 ادام، وزبەكستان - 2110 ادام، تۇركيا - 1036 ادام، ءۇندىستان - 943 ادام، - دەلىنگەن ەڭبەكمينى تاراتقان حابارلامادا.
ىشكى ەڭبەك نارىعىن قورعاۋ ماقساتىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جىل سايىن رەسپۋبليكاعا شەتەل ماماندارىن تارتۋعا كۆوتا بەلگىلەيتىنىن جانە بولەتىنىن ەستەرىڭىزگە سالامىز. 2025 -جىلى جالپى كۆوتا رەسپۋبليكاداعى جۇمىس كۇشىنىڭ سانىنا قاتىستى %0,2 مولشەرىندە نەمەسە 14,8 مىڭ بىرلىك بولىپ بەلگىلەنگەن، ال وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وتىنىمدەرىنە بايلانىستى ءمينيستردىڭ بۇيرىعىمەن 16,5 مىڭ بىرلىككە دەيىن ۇلعايتىلدى.
اعىمداعى جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ ماۋسىمدىق شەتەلدىك جۇمىسشىلاردىڭ ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كاسىپتەر تىزبەسىنىڭ كەڭەيۋىنە بايلانىستى ءمينيستردىڭ بۇيرىعىمەن جالپى كۆوتا رەسپۋبليكاداعى جۇمىس كۇشى سانىنا قاتىستى %0,25 نەمەسە 19,4 مىڭ بىرلىك مولشەرىندە بەلگىلەندى.
بۇگىنگى تاڭدا وڭىرلەردىڭ قاجەتتىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، بۇل كۆوتا 16,7 مىڭعا دەيىن قىسقارتىلدى.
ايتا كەتەلىك قوستانايداعى ساۋدا ورتالىعىندا 11 ەڭبەك ميگرانتى قۇجاتسىز جۇمىس ىستەگەن.