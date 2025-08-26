ەلىمىزدە قانداي كولىكتەر ءجيى جول اپاتىنا ۇشىرايدى؟
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا ەلىمىزدە 56 مىڭ جول-كولىك وقيعاسىنا بايلانىستى ساقتاندىرۋ جاعدايى تىركەلدى. ساراپشىلار تاۋەكەلى جوعارى جۇرگىزۋشىلەر مەن كولىكتەردىڭ ساناتىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جاس جۇرگىزۋشىلەر - نەگىزگى قاۋىپ ايماعىندا
مەملەكەتتىك نەسيە بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025-جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ساقتاندىرۋ جاعدايلارى 3 مىڭعا ارتقان. ەڭ ۇلكەن قاۋىپ توندىرەتىندەر - جاسى 18-22 جاس ارالىعىنداعى، جۇرگىزۋشىلىك تاجىريبەسى 5 جىلدان اسپايتىندار.
ولاردىڭ ۇلەسىنە بارلىق مىندەتتى ساقتاندىرۋ كەلىسىمدەرىنىڭ نەبارى 4 پايىزى تيەسىلى بولسا دا، جول اپاتتارىنىڭ جالپى سانىنىڭ 14 پايىزىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار جاس جۇرگىزۋشىلەر اپاتتاردى رەسىمدەۋ ءۇشىن «ەۋروحاتتامانى» جيى پايدالانادى. مۇنداي جاعدايلاردىڭ كوبى استانادا تىركەلگەن - ەل بويىنشا 27 پايىز، ال الماتىدا بۇل كورسەتكىش بار-جوعى 3 پايىز عانا.
قارجىلىق شىعىنى كوپ كولىكتەر
ساقتاندىرىلعان كولىكتەردىڭ باسىم بولىگى - قولدانىلۋ مەرزىمى 10 جىلدان اسقان ماشينالار (33 پايىز). دەگەنمەن ساقتاندىرۋ كومپانيالارى ءۇشىن ەڭ ۇلكەن قاۋىپ 2-3 جىلدىق كولىكتەردەن تۋىندايدى: ولاردىڭ ۇلەسى ساقتاندىرۋ شارتتارىنىڭ 10 پايىزدان ازىن قۇراعانىمەن، شىعىن دەڭگەيى ورتاشا كورسەتكىشتەن جوعارى.
كولىك كەلىسىمدەرىنىڭ سانى بويىنشا كوشباسشىلار - Toyota ،Hyundai ،Lada جانە Volkswagen. ال ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ «انتيكوشباسشىلارىنا» Chevrolet ،Ravon, ،Jac جانە Chery ماركالارى ەندى - ءدال وسى كولىكتەر كوبىنەسە قارجىلىق شىعىنعا اكەلەتىن اپاتتار ستاتيستيكاسىن تولىقتىرىپ وتىر.
ءبىرىڭعاي ساقتاندىرۋ دەرەكتەر بازاسى ىسكە قوسىلعان ساتتەن باستاپ، ءبىر جۇرگىزۋشىنىڭ بەس رەت نەمەسە ودان دا كوپ جول اپاتىنا قاتىسقان وقيعالارى دا انىقتالعان.
بۇعان دەيىن Chery قۇنى 5 مىڭ دوللارلىق كولىك شىعارعانى تۋرالى جازعانبىز. سونىمەن قاتار قىتايداعى ەڭ قاۋىپسىز كولىكتىڭ قازاقستانداعى باعاسى تۋرالى جازدىق.