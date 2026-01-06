ەلىمىزدە ەندى وقۋشىلاردى جاساندى ينتەللەكت رەپەتيتورلارى وقىتادى
قازاقستاندا بيىل ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى (ج ي) ەنگىزۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلمەك.
وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى اسىلبەك احمەتجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، مينيسترلىك ۇلتتىق سيفرلىق پروفيلدەر جۇيەسىن جانە ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن قۇرۋعا كىرىستى.
- وسى ماقساتتا ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ دەرەكتەر بازاسى جاڭعىرتىلادى. ول بارلىق LMS جۇيەسى، ياعني ەلەكتروندى كۇندەلىكتەر مەن جۋرنالدار ءۇشىن ءبىرىڭعاي دەرەكتەر قويماسىنا اينالادى. بۇل بارلىق مالىمەتتى QazTech مەملەكەتتىك بۇلتتى پلاتفورماسىندا شوعىرلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى احمەتجانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل مۇعالىمدەردىڭ كۇندەلىكتى جۇمىس جۇكتەمەسىن ازايتادى. ماسەلەن، جاساندى ينتەللەكت اگەنتتەرى پەداگوگيكالىق كەڭەستەرگە دايىندىق كەزىندە كومەك كورسەتە الادى.
- 2026-2027 - وقۋ جىلىنان باستاپ پيلوتتىق وڭىرلەردەگى شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە ارنالعان Qazaq Digital Mektebi جوباسى ىسكە قوسىلادى. بۇل جوبا اياسىندا جاساندى ينتەللەكت رەپەتيتورلارى دا قولدانىلادى. 2026 -جىل بويى 200 مىڭنان استام پەداگوگ جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەۋدىڭ پراكتيكالىق داعدىلارىن مەڭگەرەدى، - دەدى اسىلبەك احمەتجانوۆ.
سونىمەن قاتار، وقۋشىلار اراسىندا جاساندى ينتەللەكت ساۋاتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىنى ايتىلدى.