ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ەلىمىزدە مۋزىكالىق اسپاپتار ءوندىرىسى قىسقاردى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا قازاقستاندا 56 ميلليون تەڭگە سوماسىنا مۋزىكالىق اسپاپتار (فورتەپيانو، ۇرمەلى اسپاپتار، ىشەكتى اسپاپتار، مەترونومدار جانە ت. ب. ) شىعارىلدى - بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 4,1 پايىزعا از، دەپ حابارلايدى Energyprom.

    Musical instrument production in Kazakhstan declines
    Photo credit: Aleksandr Pavskiy/Kazinform News Agency

    ءوندىرىس 20 ايماقتىڭ 8 ىندە جۇرگىزىلدى. الماتى 38 ميلليون تەڭگەمەن (جالپى كولەمنىڭ %68 ى) كوش باستاپ تۇر، ءبىراق وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا كولەم %7,8 عا تومەندەگەن. ودان كەيىن تىزىمدە الماتى (7,7 ميلليون) مەن جامبىل وبلىسى (4,5 ميلليون) تۇر.

    دومبىرا مەن گيتارا باعاسى شىلدەدە ءبىر ايدا %0,3 عا، ءبىر جىلدا %5,6 عا قىمباتتادى. ءبىر ايدا ەڭ بايقالعان ءوسىم باتىس قازاقستاندا (%2,1)، تۇركىستاندا (%1,9) جانە الماتىدا (%0,7) بولدى. باسقا ايماقتاردا باعا دەرلىك وزگەرىسسىز قالدى.

    ءبىر جىل ىشىندە تۇركىستان وبلىسىن قوسپاعاندا، دومبىرا مەن گيتارا باعاسى بارلىق جەردە دەرلىك ءوستى (تومەندەۋ %1,5). پاۆلودار جانە الماتى وبلىستارىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىندا - وزگەرىسسىز. اسپاپتار باعاسى ەڭ كوپ اقمولا (%16,4)، جامبىل (%15,1) جانە اقتوبە (%12,4) وبلىستارىندا ءوستى. ەڭ ازى - جەتىسۋ وبلىسىندا (%1,2 عا).

    سونداي-اق دىبىس جازۋ جانە مۋزىكانى باسىپ شىعارۋ بەلسەندىلىگى ايتارلىقتاي تومەندەگەن. 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا قىزمەت كورسەتۋ كولەمى 333,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، بۇل ءبىر جىل بۇرىنعىدان %36,2 عا از.

    الماتى قايتادان ءبىرىنشى ورىندا - 236,7 ميلليارد تەڭگە (جالپى كولەمنىڭ %71 عا جۋىعى)، ءبىراق بۇل 2024 -جىلمەن

    سالىستىرعاندا %46,3 عا از. ودان كەيىن الماتى (25,5 ميلليارد) جانە جامبىل (19,5 ميلليارد) وبلىستارى تۇر.

    وسىعان دەيىن ەلىمىزدە وڭدەۋشى ونەركاسىپتىڭ ءوندىرىس كولەمى 25 تريللون تەڭگەگە جەتكەنى تۋرالى جازدىق.

     

    ەكونوميكا مادەنيەت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
