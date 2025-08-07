ەلىمىزدە مۋزىكالىق اسپاپتار ءوندىرىسى قىسقاردى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا قازاقستاندا 56 ميلليون تەڭگە سوماسىنا مۋزىكالىق اسپاپتار (فورتەپيانو، ۇرمەلى اسپاپتار، ىشەكتى اسپاپتار، مەترونومدار جانە ت. ب. ) شىعارىلدى - بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 4,1 پايىزعا از، دەپ حابارلايدى Energyprom.
ءوندىرىس 20 ايماقتىڭ 8 ىندە جۇرگىزىلدى. الماتى 38 ميلليون تەڭگەمەن (جالپى كولەمنىڭ %68 ى) كوش باستاپ تۇر، ءبىراق وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا كولەم %7,8 عا تومەندەگەن. ودان كەيىن تىزىمدە الماتى (7,7 ميلليون) مەن جامبىل وبلىسى (4,5 ميلليون) تۇر.
دومبىرا مەن گيتارا باعاسى شىلدەدە ءبىر ايدا %0,3 عا، ءبىر جىلدا %5,6 عا قىمباتتادى. ءبىر ايدا ەڭ بايقالعان ءوسىم باتىس قازاقستاندا (%2,1)، تۇركىستاندا (%1,9) جانە الماتىدا (%0,7) بولدى. باسقا ايماقتاردا باعا دەرلىك وزگەرىسسىز قالدى.
ءبىر جىل ىشىندە تۇركىستان وبلىسىن قوسپاعاندا، دومبىرا مەن گيتارا باعاسى بارلىق جەردە دەرلىك ءوستى (تومەندەۋ %1,5). پاۆلودار جانە الماتى وبلىستارىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىندا - وزگەرىسسىز. اسپاپتار باعاسى ەڭ كوپ اقمولا (%16,4)، جامبىل (%15,1) جانە اقتوبە (%12,4) وبلىستارىندا ءوستى. ەڭ ازى - جەتىسۋ وبلىسىندا (%1,2 عا).
سونداي-اق دىبىس جازۋ جانە مۋزىكانى باسىپ شىعارۋ بەلسەندىلىگى ايتارلىقتاي تومەندەگەن. 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا قىزمەت كورسەتۋ كولەمى 333,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، بۇل ءبىر جىل بۇرىنعىدان %36,2 عا از.
الماتى قايتادان ءبىرىنشى ورىندا - 236,7 ميلليارد تەڭگە (جالپى كولەمنىڭ %71 عا جۋىعى)، ءبىراق بۇل 2024 -جىلمەن
سالىستىرعاندا %46,3 عا از. ودان كەيىن الماتى (25,5 ميلليارد) جانە جامبىل (19,5 ميلليارد) وبلىستارى تۇر.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە وڭدەۋشى ونەركاسىپتىڭ ءوندىرىس كولەمى 25 تريللون تەڭگەگە جەتكەنى تۋرالى جازدىق.